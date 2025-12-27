10 C
Cucina bellunese: pastin e polenta

La puntata di Linea Verde Italia ha portato i telespettatori in un viaggio attraverso il territorio di Belluno, mostrando le sue ricchezze e bellezze. I conduttori Monica Caradonna e Tinto hanno iniziato il loro percorso nel centro storico di Belluno, visitando piazza delle Erbe, piazza Duomo e i vicoli della città vecchia. Hanno anche parlato della gara di corsa in montagna “La Velenosa”, che si svolge nei dintorni di Bolzano Bellunese e che ha lo scopo di far conoscere ai runner i luoghi e sentieri che circondano il capoluogo.

L’arte è stata un filo conduttore della puntata, con il progetto “Città sospese” che ha rivitalizzato tredici negozi sfitti e 46 vetrine con opere d’arte. Il designer Giorgio Pirolo ha parlato della sua passione per le macchine e di come abbia trasformato il suo sogno in realtà. La tecnologia e l’innovazione sono state rappresentate dall’Hurban Hub, dove i giovani possono condividere idee e progetti e trasformarli in impresa.

La puntata ha anche mostrato il lato enogastronomico del territorio, con la preparazione di piatti tipici come pastin, polenta e schiz. I conduttori hanno visitato il museo Fulcis, dove hanno ammirato le opere di Sebastiano Ricci, e hanno fatto un tuffo nel passato alla scoperta della storia della città di Feltre. Il viaggio si è concluso con la degustazione di gelato, uno dei prodotti tipici della provincia.

