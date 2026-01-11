Cucina albanese a Torino

Il cibo come gesto di cura, incontro e solidarietà è lo spirito di Cottocircuito, un progetto torinese che trasforma la cucina in un luogo di scambio culturale e sostegno concreto alle realtà sociali del territorio. Il progetto offre l’opportunità di imparare una nuova cucina, con piatti meno conosciuti e lontani dai corsi mainstream, e di trasmettere il proprio sapere e lavoro nel sociale.

Il nuovo appuntamento è previsto per sabato 28 febbraio, quando il laboratorio porterà il pubblico in Albania, per scoprire ricette, gesti e storie. Il laboratorio sarà condotto dalle cuoche di Idea Donna Onlus, un’associazione torinese che aiuta le donne migranti e le persone in difficoltà, e il ricavato dell’evento sarà interamente devoluto all’associazione.

Durante le tre ore di laboratorio, saranno cucinati piatti della tradizione albanese, come la torta di porri, le polpette di vitello, il pane non lievitato e le salse vegetariane d’accompagnamento. A seguire ci sarà una degustazione e le ricette da portare a casa. L’evento si terrà presso Eataly Lingotto, con orario dalle 16 alle 19, e la partecipazione è aperta con una donazione libera a partire da 45 euro. Le prenotazioni sono possibili su Eventbrite.