Cucina al carcere di Como

I detenuti del carcere Bassone di Como hanno realizzato un calendario con dodici mesi di ricette, create utilizzando gli ingredienti prodotti negli orti interni del carcere. Il progetto “Cucinare al fresco” è stato possibile grazie al sostegno dell’Ordine degli Avvocati di Como e della Camera Penale di Como e Lecco. Le ricette sono state create dai detenuti stessi, che hanno provato e trovato la proporzione giusta degli ingredienti. Tra le ricette ci sono la vellutata di carote, la sogliola in insalata, le mini parmigiane di carciofi e i dolci come le crostatine di mele e limone.

Il Presidente della Camera Penale di Como e Lecco, Edoardo Pacia, ha commentato che progetti come “Cucinare al Fresco” rappresentano una speranza in un contesto difficile come quello carcerario. Sono felici di contribuire a questa iniziativa che, attraverso il cibo, riesce a parlare ai bisogni primari e profondi dell’uomo. Il calendario è un esempio tangibile di come la pena possa tendere alla rieducazione, come prescritto dall’articolo 27 della Costituzione. Pacia sottolinea che il mondo carcerario è afflitto da problematiche enormi, come il sovraffollamento e le insufficienze d’organico, ma iniziative come “Cucinare al Fresco” dimostrano che è possibile promuovere il reinserimento sociale attraverso il lavoro e la creatività. La speranza è che questo progetto possa ispirare un cambiamento profondo, coinvolgendo sempre più istituzioni, associazioni, volontari e cittadini.