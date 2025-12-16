13 C
Roma
martedì – 16 Dicembre 2025
Cucina

Cucina al carcere di Como

Da stranotizie
Cucina al carcere di Como

I detenuti del carcere Bassone di Como hanno realizzato un calendario con dodici mesi di ricette, create utilizzando gli ingredienti prodotti negli orti interni del carcere. Il progetto “Cucinare al fresco” è stato possibile grazie al sostegno dell’Ordine degli Avvocati di Como e della Camera Penale di Como e Lecco. Le ricette sono state create dai detenuti stessi, che hanno provato e trovato la proporzione giusta degli ingredienti. Tra le ricette ci sono la vellutata di carote, la sogliola in insalata, le mini parmigiane di carciofi e i dolci come le crostatine di mele e limone.

Il Presidente della Camera Penale di Como e Lecco, Edoardo Pacia, ha commentato che progetti come “Cucinare al Fresco” rappresentano una speranza in un contesto difficile come quello carcerario. Sono felici di contribuire a questa iniziativa che, attraverso il cibo, riesce a parlare ai bisogni primari e profondi dell’uomo. Il calendario è un esempio tangibile di come la pena possa tendere alla rieducazione, come prescritto dall’articolo 27 della Costituzione. Pacia sottolinea che il mondo carcerario è afflitto da problematiche enormi, come il sovraffollamento e le insufficienze d’organico, ma iniziative come “Cucinare al Fresco” dimostrano che è possibile promuovere il reinserimento sociale attraverso il lavoro e la creatività. La speranza è che questo progetto possa ispirare un cambiamento profondo, coinvolgendo sempre più istituzioni, associazioni, volontari e cittadini.

🍝 Scopri le offerte su MamaSugo

Articolo precedente
Israele: la guerra silenziosa
Articolo successivo
Capodanno in Europa: mete low cost e città per tutti
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.