Cuce cappottino per il suo piccolo cane Tarzan: il freddo sparisce VIDEO

Il piccolo Tarzan riceve delle cure fatte a mano in strada: il cane è finalmente a riparo dal freddo grazie al suo nuovo cappottino.

Il piccolo cagnolino Tarzan è stato adottato da Bertha dopo essere stato tristemente abbandonato dalla sua mamma, a soli pochi giorni dalla sua nascita. Bertha non ama acquistare i capi di vestiario. Piuttosto ama cucirne uno personalmente “ad hoc” e adatto alle più disparate occasioni. L’intima iniziativa di Bertha, divenendo celebre, si rivela presto come una proposta interessante per il popolo della rete.

Cuce un cappottino per il suo piccolo cane Tarzan: il freddo in strada sparisce – VIDEO

In attesa di completare la lista dei suoi primi vaccini – venuto da poco al mondo – Tarzan, come mostra il filmato, sembra adorare il suo minuto biberon quanto le accortezze della sua padroncina. Bertha, infatti, racconta di svolgere con immenso piacere ciascuna delle attività che possano favorire il suo benessere e la sua crescita spensierata, senza far mancare lui nulla.

Quella tra Tarzan e Bertha è dunque una storia d’amore totalizzante. Lui le resta costantemente a fianco scodinzolante mentre si diletta con il suo passatempo preferito – cucire a mano capi d’abbigliamento su rilassante ispirazione – e lei, di pronta risposta, si prende quotidianamente cura di lui.

La pagina social su Tik Tok della donna, conosciuta come “MamayBertha“, è ora in esponenziale crescita e potrebbe segnare un periodo di svolta per la loro vita.

Il mini pullover è stato ricamato interamente dalle mani di Bertha, che – amante dell’attività – ha scelto per lui uno sfondo nero e una fantasia a righe orizzontali rispettivamente in azzurro predominante, arancio e un accenno di bianco. Il risultato sembra – allo sguardo degli utenti – donare al cucciolo alla perfezione, oltre che metterlo a riparo dalle temperature sempre più rigide della stagione autunnale.

“Ciò mi mette di buon umore“, confessa sul finale una fan della pagina di Bertha lasciando il posto a una seconda utente, che ammette di risposta: “Tik Tok fai la tua magia, questo contenuto deve diventare virale“. Che dire? L’incantesimo è riuscito, l’ultimo video di Tarzan e della sua padroncina ha iniziato a registrare centinaia di migliaia di like soltanto nelle ultime ore.