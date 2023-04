Un cucciolo si rivela particolarmente testardo pur di raggiungere il suo obiettivo: prova a convincere la sua mamma umana provandole tutte.

Un adorabile cucciolo di Bulldog è diventato oltremodo famoso in rete per la sua comica testardaggine. Il cagnolino è stato filmato dalla sua padroncina mentre siede accanto a lei, ma attenzione: non nella postazione dei suoi desideri. Mentre la ragazza è comodamente seduta sul divano di casa, il suo baby pelosetto è – invece – destinato al parquet. Allora, pur di adottare una postazione privilegiata il cagnolino proverà a fare di tutto pur di convincere la sua mamma umana a cambiare la sua prospettiva sull’appartamento.

Cucciolo testardo le tenta tutte: vuole convincere la sua mamma umana – VIDEO

Il tenero pelosetto non demorde di fronte al categorico rifiuto della sua mamma umana, che sembra – al tempo stesso – dispiaciuta nel negare al cagnolino di salire “ai piani alti“. Eppure, mentre il piccolo Bulldog – prima di dimostrare tutta la sua tristezza di risposta al suo vano tentativo di approdare sul sofà – darà prova della sua resilienza nonostante la sua tenera età.

Ma quali sono i pro e i contro di dormire con il proprio cane? Secondo gli esperti vi sono dei tangibili benefici a quest’amorevole soluzione, eppure potrebbero sorgere, in alcuni casi, delle controindicazioni.

La clip del cucciolo di Bulldog, dalla durata di soli 52 secondi, è stata condivisa su Youtube dall’utente @nattyf20 e, negli ultimi anni, avrebbe fatto molta strada nel cuore dei suoi spettatori in rete.

Sono oltre 894mila le visualizzazioni al contenuto e un totale di 404 commenti.

Se avete appena dato il benvenuto a un cucciolo di cane in casa potreste trovare utili alcuni consigli su come accogliere il cagnolino nella vostra abitazione nel migliore dei modi e rendere lo spazio attorno a lui il più confortevole possibile.

“Sembra un peluche“, ha scritto un utente, in favore della morbidezza e della dolcezza del piccolo esemplare, le quali sembrerebbero entrambe evincersi anche semplicemente nell’assistere alle immagini in movimento che documentano la sua decisa presa di posizione.

Oltre ai suoi movimenti, piccoli passi e piccoli salti per raggiungere la sua padroncina, il Bulldog ha lasciato percepire anche ogni tonalità della sua voce. Piccoli versi strambi e adorabili guaiti, però, non hanno lasciato che la sua mamma umana cambiasse idea. Per tal ragione sarebbero in molti, ancora oggi, a continuare a domandarsi come abbia fatto la donna a rimanere così neutrale di fronte a una scena tanto tenere.