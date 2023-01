Il cucciolo Todo soffre per essere stato discriminato: dal momento che è sordo nessuno vuole prendersi cura di lui e adottarlo.

L’indifferenza può rivelarsi l’arma più potente per ferire coloro che si trovano già in una situazione di difficoltà. Ed è ciò che è accaduto di recente a un cucciolo di bassotto tedesco emarginato a causa della sua disabilità. Il piccolo Todoroki, o semplicemente Todo, è sordo dalla nascita ed è divenuto il protagonista di un appello di sensibilizzazione rivolto agli utenti in rete.

Cucciolo sordo discriminato: nessuno vuole adottarlo perché non sente – VIDEO

Il cucciolo dal pelo bianco e maculato, e dagli occhi celesti, è apparso in un esplicativo filmato condiviso su TikTok lo scorso novembre. Il video si è trasformato in poche settimane in un contenuto virale, propagandosi in maniera inattesa nel corso degli ultimi due mesi.

“Nessuna famiglia vuole adottarmi a causa della mia condizione” recita la didascalia che appare consecutivamente allo scorrere delle immagini dell’emozionate filmato. Todo è un esemplare dolcissimo, spiega chi ha preso a cuore la sua situazione, e rischia di rimanere ingiustamente solo per via della sua particolarità.

Il profilo di @todoroki_dachsund sarebbe nato, infatti, con l’obiettivo di trovare – quanto prima – un rifugio per il cucciolo sordo, prima che la solitudine possa prendere ancor di più il sopravvento.

@todoroki_dachshund Oi, eu sou o Todô! Um salsichinha surdíneo, muito sapeca e arteiro 🌭🧊🔥 #daschund #teckel #puppy #surdez #surdo #filhote #bokunoheroacademia

Sono più di 34mila gli utenti che seguono Todo nel suo percorso di crescita e in molti sembrano confermare il fatto che il cucciolo si comporti esattamente come qualsiasi altro esemplare, salvo per la sua impossibilità di ascoltare coloro che si trovano attorno a lui e per il suo sonno profondo. Mentre il bassotto resta in attesa di essere adottato, i responsabili della sua accoglienza hanno insegnato a Todo l’apprendimento di alcuni gesti per comunicare con lui, dato che non può sentire le loro voci.

Infine, proprio per tal ragione, i sonnellini di Todo sono divenuti – nel frattempo – uno degli sketch più amati dagli utenti condiviso sul suo profilo. E dimostrano come quello che potrebbe essere considerato un difetto sia invece una preziosa caratteristica trasformatasi nel suo punto di forza.