Cucciolo salva il suo padrone da un infarto: il gesto incredibile

Un cucciolo di cane di nome Bear ha dimostrato un’incredibile prontezza salvando il suo umano, Darren Cropper, un veterano dell’esercito canadese, da un infarto. La storia di questo eroico cane, condivisa sui social media, ha commosso migliaia di persone. Il 29 agosto di due anni fa, Darren è stato colto da un infarto e si è svenuto a terra. Quando Bear, un Siberian Husky di solo un anno, ha notato che il suo padrone non stava bene, ha immediatamente agito: ha svegliato la moglie e il figlio di Cropper, permettendo loro di chiamare aiuto in tempo.

Darren ha successivamente condiviso attraverso i social quanto fosse grave la sua condizione e il lungo percorso di recupero che ha dovuto affrontare. Dopo 22 giorni di stabilizzazione, ha subito un’operazione a cuore aperto per riparare i danni causati dall’infarto. Durante la convalescenza, avvenuta nel contesto della pandemia di Covid-19, le visite in ospedale non erano consentite, ma una videochiamata con la sua famiglia ha riportato grande gioia a Darren, in quanto Bear, riconoscendo il padrone, ha manifestato entusiasmo e felicità.

Cropper ha raccontato anche che Bear, con il suo comportamento, ha in effetti effettuato una sorta di rianimazione cardiopolmonare spontanea, facendo scorrere il sangue mentre saltava sul suo petto. Questo atto istintivo è probabilmente attribuibile alla formazione dei genitori di Bear, entrambi cani guida, il che ha alimentato la sua intelligenza e la sua capacità di comprendere le situazioni di emergenza.

Bear ha guadagnato un posto nella Purina Hall of Fame, un riconoscimento che onora gli animali che hanno compiuto atti eroici per i loro proprietari. La sua storia non solo evidenzia la connessione speciale tra animali domestici e umani, ma anche l’intelligenza emotiva dei cani, che spesso sanno quando è il momento di intervenire per proteggere le persone che amano. Questo caso serve da testimonianza dell’importanza e del valore che gli animali possono aggiungere alle nostre vite come compagni e protettori.