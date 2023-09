Cucciolo non lascia in pace il bambino neanche per un momento

Il momento dolcissimo tra un cucciolo e un bambino è diventato virale: il cagnolino non vuole lasciare in pace il piccolo umano.

Crescere insieme ad un amico a quattro zampe è la fortuna che alcuni bambini possono sperimentare nella loro vita. Sono tantissimi i benefici che che i bambini possono ottenere dalla compagnia di un cane: migliora la qualità della vita, aumenta la longevità, preserva l’equilibrio fisico e mentale, riduce il tasso di depressione. Ma il ruolo nella vita dei bambini è ancora più importante, perché contribuisce anche al loro sviluppo sociale ed educativo.

Il momento dolcissimo tra il cucciolo e il bambino è virale

Il legame che instaurano cuccioli di cani e bambini è unico nel loro genere e molto speciale. Non è un caso che siano una tipologia di video che va spesso virale tra i social network. Vedere interagire un cucciolo di cane e un piccolo umano è la cosa più dolce che gli amanti degli animali e dei bambini possono trovate nel web.

Un animale che gira per casa può insegnare tanto al bambino, e i momenti di gioco e coccole non mancano mai. Tra reel di Instagram, TikTok e shorts di YouTube, si è bombardati di interazioni tra animali e bambini e alcuni video spiccano più di altri grazie alla loro dolcezza. Di recente è diventato virale un video che ha come protagonista un cucciolo che non lascia in pace il piccolo umano, riempiendolo di bacini a non finire.

Il video inquadra immediatamente il duo mentre è sul divano, il neonato è seduto e il cucciolo che non lo lascia in pace perché gli vuole dare i bacini. Il bambino cerca di allontanarlo divertito con le sue manine, ma il cagnolino insite a dimostrare il suo affetto. I cani possono leccare il viso di un bambino per diversi motivi.

Può trattarsi di un tentativo di giocare con il lui, oppure di affermare il proprio dominio. In ogni caso, questo comportamento non dovrebbe essere la norma per motivi di salute e sicurezza. La bocca del cane, infatti, è portatrice di molti germi che possono essere facilmente trasmessi alle persone, soprattutto se immunodepressi.