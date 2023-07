Cucciolo non ha mai ricevuto cure in tutta la sua vita: la sua trasformazione

Questo cucciolo non ha mai ricevuto cure in tutta la sua vita e non sa cosa significhi avere un amico ideale: tutto migliora però grazie a un’incredibile trasformazione.

Dal 20 al 26 giugno scorso, la trasformazione di un cagnolino di un nome Matsamillion è divenuta una delle più adorabili manifestazioni a cui i sostenitori del rifugio per animali di “Stray Rescue of St. Louis” si aspettavano di assistere. Questo piccolo cucciolo di cane è stato trovato e raccolto dai volontari a Tower Grove Park. L’associazione connessa al salvataggio del piccolo Chinese crested dog, ritrovato in preoccupanti condizioni di incuria, si occupa quotidianamente – e da diversi anni – di fornire un luogo sicuro e un passaggio d’emergenza, verso un cammino di vita che sia più amorevole del precedente, a molti quattro zampe abbandonati, feriti, maltrattati o abbandonati nell’omonima città del Missouri degli Stati Uniti.

Il cucciolo Matsamillion non ha mai ricevuto cure in tutta la sua vita: la trasformazione del cagnolino è incredibile

Il Chinese crested dog – di circa due anni – non è mai ricevuto nessun tipo di cura in tutta la sua vita. Eppure, dal giorno del suo salvataggio in poi, le belle sorprese per lui sarebbero mai finite.

Divenire l’umano di riferimento di un esemplare di Chinese crested dog – o, più semplicemente, scegliere di adottare questo cane – potrebbe risultare – di primo acchito – una sfida impegnativa, ma grazie a un mix di cura e creatività suggerito dagli amanti degli animali anche un eventuale ostacolo ha il potere di trasformarsi in un ottimo hobby, per il fido stesso e per colui che vi interagisce.

Specialmente per quel che riguarda la cura del pelo del Chinese crested dog si possono elencare alcuni consigli da poter seguire a chi ne fosse interessato. Nel frattempo, dalla comparsa delle piccole zampette – dapprima coperte dal suo arruffato manto – Matsamillion ha pian piano fatto tesoro della sua rivelazione, non solo fisica, preparandosi per iniziare un percorso che lo guiderà nella conoscenza della sua futura famiglia.

“Stiamo cercando di raderlo oggi“, avevano precisato i volontari della struttura, proponendosi – mentre si mettevano a lavoro – di documentare ciascuna fase della sorprendente trasformazione di Matsamillion. Dallo sguardo del pelosetto, nelle ultime immagini apparse sulla pagina Facebook dello “Stray Rescue of St.Louis” si può dedurre come il fido sembri apparire infinitamente grato per le attenzioni a lui rivolte e, forse chissà, orgoglioso del suo nuovo apparire.

Nel frattempo, le persone che avevano sostenuto da remoto il cambiamento di Matsamillon hanno deciso di donargli dei piccoli giocattoli e delle bellissime magliette, anch’esse altrettanto scelte di una misura adatta alla sua esile corporatura. Una di queste t-shirt – però – si è rivelata davvero speciale per il Chenese e tengono ora a precisarlo anche i volontari della St. Louis.

Si tratta di una maglietta indossata generalmente dai tifosi degli Arizona Cardinals. Cogliendo tale preziosità della coincidenza, chi si è finora preso cura del Chenese ha deciso di lasciare che il piccolo fido partecipasse, nel migliore dei suoi aspetti, al match dei Cardinals contro i Cubs. La partita si è svolta lo scorso 27 giugno e Matsamillon è stato accompagnato sugli spalti a fare il tifo per quella che sembra sia divenuta, ormai, la sua squadra del cuore.