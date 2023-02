Un cucciolo nasce malformato: le incredibili immagini che documentano in cosa consista il suo miracolo fanno il giro del mondo.

Quando è venuto al mondo quel che i veterinari hanno avuto modo di apprendere immediatamente è stato incredibile e riguarda, ad oggi, un cucciolo di cane nato con con quella che si presume sia una malformazione. La quale, però, che non ha atteso molto tempo per trasformatasi in una affascinante rarità. Il pelosetto – nato in Costa Rica – è stato ripreso durante i primi istanti della sua vita e le sue immagini hanno fatto il giro del globo per via della loro unicità.

Cucciolo malformato nasce per miracolo: le immagini fanno il giro del mondo – VIDEO

Si chiama Skipper il cucciolo nato nello Stato dell’America Centrale. Il piccolo, reduce da una mancata divisione uterina con quello che sarebbe dovuto essere il suo gemello, è venuto al mondo mostrato le sue sei zampette e due piccole code, al posto di una. La dolcissima istantanea del momento che ha documentato la sua nascita, e che lo immortala ancora ad occhi chiusi, è apparsa in rete propagandosi in fretta.

La mamma di Skipper, come riporta “LiveScience” su YouTube, sarebbe stata ritrovata in strada dai membri dell’associazione che si stanno prendendo ora cura di entrambi, dopo aver subito un abbandono da parte della sua precedente famiglia. Anch’essa, inoltre, nata con una peculiarità che pare potrebbe aver spinto, forse per motivi economici ad essa legate, i vecchi proprietari a compiere tale scelta.

La cagnolina al momento del suo recupero – in prossimità della struttura-rifugio per animali, avrebbe infatti mostrato di avere una coda in più e posizionata in modo anomalo, oltre che un duplicato apparato riproduttivo, e alcune problematiche legate all’apparato digerente. La mamma del cucciolo, ora conosciuta con il nome di Mia e reduce da una promettente operazione chirurgica, è infine riuscita a sopravvivere. Il che avrebbe fatto presagire come – con il dovuto supporto – anche il suo piccolo potrebbe farcela.

Nonostante le sue particolari conformità fisiche Skipper, in seguito ai controlli effettuati dai veterinari della “Casas Cunas Animal Shelter“, avrebbe dimostrato di essere in perfetta salute e abbastanza “forte”, di non avere dunque – rispetto alla sua mamma – problematiche che potrebbero mettere a rischio la sua sopravvivenza.

Nulla esclude, fino ad oggi, che Skipper potrebbe aver bisogno di attenzioni extra da parte dell’équipe veterinaria. Così come non si potrebbe prevedere la durata della sua vita. Al momento gli esperti starebbero facendo tutto il possibile per garantire lui il massimo delle premure e delle necessità.