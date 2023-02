Cucciolo intrappolato nel cemento: i vermi gli strisciano nelle ferite

Un cucciolo di cane è rimasto intrappolato per giorni nel cemento, nelle sue ferite si vedevano strisciare numerosi vermi – FOTO.

Incidente o meno, situazioni di questo genere capitano troppo spesso. Un cucciolo di cane è stato trovato intrappolato nel cemento su un marciapiede, ed era lì da diversi giorni in quanto sulle sue ferite strisciavano numerosi vermi. La notizia è stata resa pubblica dalla pagina Facebook dell’associazione Tri-County Humane, il quale si sta prendendo cura del cucciolo tutt’ora.

Il tenero cucciolo si sta riprendendo dopo essere stato recuperato dal cemento su un marciapiede a Boca Raton, a nord di Miami, in Florida (Stati Uniti). La fondazione per la protezione degli animali Tri-County Humane ha condiviso le immagini immagini del cucciolo su Facebook, specificando che il cagnolino è stato trovato intrappolato nel cemento e che si trovava li da diversi giorni.

Non si sa se il cagnolino sia stato messo nel cemento di proposito da qualcuno o se sia caduto accidentalmente. Se non fossero arrivati i soccorsi, sarebbe andato incontro al suo terribile destino. I volontari con pazienza e facendo un lavoro minuzioso, sono riusciti a liberare il cucciolo intrappolato dal cemento duro.

Dopo un bel bagno, gli specialisti hanno deciso di rasare il suo pelo per curarlo meglio, poiché avevano notato che i vermi uscivano proprio dalla peluria, inoltre presentava unghie troppo lunghe e varie carie ai denti. Dopo un’accurata visita medica, la diagnosi ha evidenziato 22 condizioni tra cui: paralisi locale, soffio al cuore, infezione all’orecchio e ulcere corneali.

Il cucciolo ha quindi bisogno di cure specialistiche e Tri-County Humane vuole indirizzarlo a un centro di riabilitazione per provare a fargli riacquistare mobilità. Per questo motivo hanno aperto una raccolta fondi a favore del cucciolo nella speranza che le persone accolgano la richiesta di aiuto. Per il momento, non è chiaro se le autorità stiano indagando sull’incidente.