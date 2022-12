Cucciolo intrappolato con la testa in un barattolo: tentano di liberarlo

Il cucciolo è rimasto intrappolato con la testa in un piccolo barattolo e i Vigili del Fuoco hanno tentato in ogni modo di liberarlo.

Non importa quanto grande sia il problema, i Vigili del Fuoco sono sempre pronti a dare una mano a chiunque ne abbia bisogno. E con “chiunque” intendiamo tanto le persone quanto i nostri amici pelosi. Questo è quello che ha dichiarato sui loro profili social il Phoenix Fire Department dopo l’intervento di una squadra per poter aiutare un cane che si trovava in difficoltà. Il cucciolo si era cacciato in un guaio da cui non riusciva a scamparne con le sue sole forze. Per fortuna sono arrivati loro a risolvere la situazione prima che fosse troppo tardi.

La testa del cucciolo era incastrata in una lattina, i Vigili del Fuoco riescono a liberarlo

Gli animali sono degli esseri molto curiosi per natura e spesso a causa della loro voglia di scoprire il mondo riescono a cacciarsi nei guai. I cuccioli, poi, sembrano proprio essere degli esperti in queste cose. Per fortuna però c’è chi è sempre pronto a dare una mano e far sì che le situazioni si possano risolvere. A Phoenix, in America, un piccolo cane si era messo in pericolo infilando il muso in una lattina, probabilmente attirato dall’odore di cibo. Una volta entrato per poter leccare ciò che c’era al suo interno, non riusciva però più ad uscirne.

Ti potrebbe interessare anche >>> Un cane rimane incastrato in un tubo di scolo: intervengono i vigili – VIDEO

Il cucciolo era quindi rimasto con la testa incastrata nel barattolo molto stretto e né lui con le sue forze, né i suoi padroni, riuscivano ad estrarlo da lì dentro.

I proprietari, preoccupati per la sua incolumità, hanno dunque deciso di recarsi immediatamente a chiedere soccorso.

SEGUICI ANCHE SU: FACEBOOK | TIKTOK | INSTAGRAM | YOUTUBE | TWITTER

Il padrone del cane si è quindi apprestato a chiedere aiuto alla porta della stazione 18 del Phoenix Fire Department dove ha trovato un’efficientissima squadra di pompieri che si è messa subito all’opera per provare a salvare il cucciolo prima che potesse essere troppo tardi.

Ti potrebbe interessare anche >>> Beaner resta incastrato nel cerchione dell’auto: sul cane interviene il Dr. Watson – FOTO

I Vigili del Fuoco, attraverso un intervento delicatissimo, hanno dunque provato a tirare fuori in sicurezza il muso del piccolo cucciolo incastrato nel barattolo.

Trattandosi di una lattina, il pericolo era quello che il piccolo potesse tagliarsi e dunque l’operazione è stata molto delicata. Con i giusti strumenti e un ottimo lavoro di squadra, i Vigili del Fuoco di Phoenix sono riusciti a tagliare il barattolo e pian piano a far uscire da lì dentro la testa del piccolo quattro zampe. Una volta terminata l’operazione il cucciolo era di nuovo libero, sperando che questa traumatica esperienza possa avergli insegnato a stare alla larga da spazi così piccoli.

Le foto del salvataggio sono state poi postate nei profili social della United Phoenix Firefighters ricevendo in pochissimo tempo oltre 600 like e decine di commenti! (G. M.)