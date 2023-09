Cucciolo di scimmia tenerissimo con il suo umano prima della nanna

Cucciolo di scimmia si addormenta solo accoccolandosi al suo umano: il video del tenero momento prima della nanna conquista gli utenti del web.

Gli animali utilizzano una varietà di segnali vocali e gestuali per comunicare tra loro. Nelle scimmie, in particolare, i movimenti della bocca, le espressioni facciali, la postura e lo sguardo assumono grande rilevanza; la comunicazione per questi animali passa soprattutto dagli occhi. A dimostrarlo è un video condiviso su TikTok che sta facendo innamorare milioni di utenti del web e che mostra con quanta dolcezza un cucciolo di scimmia guardi negli occhi l’umano che si prende cura di lui e si assicuri che gli rimanga vicino prima di addormentarsi accoccolandosi come se fosse un bambino piccolo in braccio alla madre.

Il tenero momento che precede la nanna: cucciolo di scimmia si addormenta solo in questo modo

Il video è stato condiviso sul profilo TikTok dell’utente Monkey Club, all’account social @monkey with love, profilo sul quale quotidianamente vengono postati video e foto che hanno per protagonisti dei dolcissimi cuccioli di scimmia.

Il filmato mostra il momento che precede il riposo della piccola scimmia. Il cucciolo si trova in braccio all’uomo che si prende cura di lui; con un’espressione teneramente assonnata la scimmietta guarda con affetto l’umano e si avvinghia più stretto a lui come se fosse un bimbo piccolo che ricerca in tal modo l’affetto del genitore. L’uomo ricambia l’abbraccio e, sicuramente anche se dal filmato non è visibile, lo sguardo della scimmietta. Il piccolo può così addormentarsi tranquillo tra le braccia di chi lo accudisce.

L’emozione provata dall’uomo è stata condivisa da milioni di utenti del web dopo che il filmato che mostra il cucciolo di scimmia prima di addormentarsi è stato postato su TikTok. Come tutti i video che hanno per protagonisti dolcissimi cuccioli da poco venuti al mondo, anche il filmato della piccola scimmia ha appassionato milioni di utenti dei social network. Le immagini che mostrano i cuccioli alle prese con le prime lezioni di vita, le prime scoperte o i primi riposini riescono a trasmettere tutta la tenerezza e dolcezza dei piccoli alla scoperta di se stessi e del mondo che li circonda.

Non si conoscono le ragioni per le quali la scimmia non viva in natura ma in un ambiente domestico; dato che in alcuni Paesi dell’Asia è legale tenere delle scimmie come animali da compagnia, si può supporre che anche la scimmietta protagonista del video condiviso su TikTok sia un animaletto domestico. Al di là dei motivi per i quali la scimmietta venga accudita dall’uomo, si può riconoscere l’affetto che questi nutre per il cucciolo: il modo in cui coccola l’animaletto ne è la dimostrazione. allo stesso tempo, però, vedere le immagini dell’adorabile scimmietta che abbraccia il suo tutore prima di addormentarsi proprio come farebbe un bambino piccolo ricorda ancora una volta l’incredibile somiglianza che esiste tra gli esseri umani e le scimmie e ricorda ancora una volta quanto possa essere sbagliato tenere reclusi all’interno di gabbie e giardini zoologici, o tenere come animali domestici in casa, questi meravigliosi esemplari che hanno il diritto di essere liberi. (di Elisabetta Guglielmi)