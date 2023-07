Cucciolo di Pitbull restituito al rifugio: il motivo è straziante

Appena dopo cinque settimane il cucciolo di Pitbull è stato restituito al rifugio, il motivo? Lascerà tutti senza parole.

Alcuni cuccioli a quattro zampe devono affrontare la dura realtà di non essere in linea con i canoni richiesti dalla società. Un rifugio di animali americano ha condiviso sui suoi canali social la storia di un cucciolo di cane di appena 5 settimane che gli è stato consegnato dai suoi allevatori perché non perfetto.

Viene restituito al rifugio: cucciolo di pitbull ricomincia la sua nuova vita

Una cucciola di Pitbull è stata consegnata alla Michigan Animal Rescue League (MARL), la quale è abituata ad accogliere nuovi animali che hanno bisogno di una casa. Tuttavia quando la piccola pitbull è stata portata da loro con una malformazione alle zampe, sapevano che la sua storia era unica dalle altre.

Il suo nome è Ophelia ed è arrivata all’associazione poiché gli allevatori non sapevano cosa farsene di un cucciolo deformato. La piccola Ophelia, difatti, è nata senza le zampe posteriori e che invece abbia, possiede solo piccole dita che sporgono a malapena dalle zampette. Visto che gli allevatori non potevano trarre profitto dalla cucciola, hanno deciso di lasciarla al rifugio. Il suo arrivo, tuttavia, non è stato rose e fiori. La sua malformazione alle zampe posteriori era l’ultimo dei suoi problemi, in quanto Ophelia aveva la pancia piena di vermi e gli operatori non sapevano se si sarebbe rimessa in piedi. Piano piano, gli operatori del rifugio sono riusciti a far sentire al sicuro la piccola pitbull, la quale ha iniziato ad aprirsi e a mostrare il suo lato giocoso.

econdo una ricerca pubblicata da Merck & Co, una società farmaceutica americana, i difetti congeniti possono verificarsi tra lo 0,2% e il 3,5% di tutte le nascite canine. Le anomalie congenite sono considerate poco frequenti, ma possono includere gravi difetti del cuore, dello scheletro o dell’anca, displasia del gomito o problemi neurologici. Negli ultimi anni, la medicina veterinaria è migliorata notevolmente. Mentre la risposta ad un cane che nasceva deforme, un tempo era l’eutanasia, ad oggi si cerca di aiutare il quattro zampe e di fargli vivere una vita migliore possibile.

Ophelia è ora in una casa adottiva e sta imparando a crescere nel suo nuovo ambiente. La sua storia è stata pubblicata sui canali social del rifugio americano e ha raggiunto tantissime persone. Su TikTok il video ha raggiunto 377.9 mila visualizzazioni e l’amore ricevuto è stato sensazionale. Tra mi piace, commenti e condivisioni la gente ha voluto esprimere il suo affetto e la sua gratitudine.