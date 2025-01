Cucciolo di ippopotamo pigmeo nasce poco prima di Natale: le foto sono adorabili

Le foto della nascita del piccolo ippopotamo pigmeo continuano a suscitare emozione nel 2025. Dopo la nascita di Tony, un cucciolo dello zoo di Berlino a giugno 2024, la notizia arriva dagli Stati Uniti. L’ippopotamo pigmeo, specie a rischio estinzione originaria dell’Africa occidentale, ha dato alla luce il suo primo esemplare in Virginia, presso lo Zoo Metro di Richmond. Questo zoo, famoso per il suo Tour Panoramico e per la varietà di specie animali che ospita dal 1995, ha accolto il piccolo il 9 dicembre 2024.

Dalla sua nascita, sono emersi rapidamente video del cucciolo sui media internazionali e sui social network, attirando l’attenzione di molti visitatori, entusiasti di vedere il nuovo arrivato. Mamma Iris e papà Covin hanno sorvegliato il loro cucciolo, nato dopo sette mesi di gestazione, alle 16:50. Nonostante il cucciolo non abbia ancora un nome ufficiale, alcuni utenti su Reddit prevedono che verrà rivelato dopo le festività.

L’ippopotamo pigmeo è considerato una specie a rischio estinzione, ma le nascite recenti, come quella del piccolo in Virginia, sollevano speranze tra attivisti e volontari dedicati alla conservazione della fauna selvatica. Il cucciolo, che pesava solo 6,8 kg alla nascita, ha già raddoppiato il suo peso in un paio di settimane, arrivando a 15 kg il 24 dicembre, quando è stato visitato dalla veterinaria dello zoo.

Non è la prima volta che un ippopotamo pigmeo diventa una star dei social media; nel 2024, Moo Deng, nato in Thailandia, ha raggiunto 3 milioni di follower su TikTok, creando anche una pagina Wikipedia grazie alla sua popolarità. La crescente notorietà di questi piccoli ippopotami contribuisce a mantenere alta l’attenzione sulla specie e sulla necessità di preservarla.

L’interesse del pubblico, unito ai successi nel processo di allevamento in cattività, offre una speranza per il futuro di questa specie minacciata. La cura e l’attenzione dedicate agli ippopotami pigmei negli zoo possono avere un ruolo importante nella loro sopravvivenza e nel sensibilizzare l’opinione pubblica sulla tutela della fauna selvatica.