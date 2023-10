Cucciolo di elefante gioca con la sabbia per attirare la sua mamma

Un cucciolo di elefante gioca con la sabbia per attirare l’attenzione della sua mamma: il piccolo lo fa per un solo motivo.

Un cucciolo di elefante di 6 mesi è diventato il protagonista di una tenera clip in cui cerca in tutti i modi di attirare l’attenzione della sua mamma. Le immagini in movimento ci svelano la presenza di una grande famiglia di elefanti in un contesto sabbioso e giocoso, nel quale il piccolo elefantino sembra voler fare di tutto per invitare la sua mamma a giocare insieme a lui. Il modo in cui il cucciolo solleva la sua proboscide innalzando la i granelli di sabbia dal suolo è un un modo come un altro per richiamare l’attenzione dell’esemplare più adulto. Riuscirà il tenero e divertito elefantino a compire la sua giocosa impresa?

Alla domanda posta inizialmente dagli utenti all’avvio del breve filmato risponde la mamma del piccolo che, dopo alcune sollecitazione, appare alla telecamera di profilo per poi avviarsi in direzione del cucciolo. “L’elefantino di 6 mesi è davvero felice di giocare con qualsiasi cosa“, si legge – nel frattempo – in didascalia alla virale pubblicazione su TikTok.

La clip in cui si evince chiaramente il modo in cui il piccolo elefantino desideri richiamare l’attenzione della propria mamma è stata pubblicata, per la prima volta, su TikTok dall’utente @yexianggu. Con l’obiettivo di raccontare una parentesi della routine di questa famiglia di elefanti, chiunque abbia realizzato di persona il filmato è riuscito a cogliere – senza preavviso – il richiamo dell’elefantino e la meravigliosa reazione della sua mamma.

Noto per essere uno dei simboli della fortuna più conosciuti al mondo, l’elefante è altrettanto celebre – in natura – per la sua infallibile memoria e per straordinaria la sua sensibilità. Al contempo, la clip che ha come colonna sonora un brano di “Vin Music” – dal titolo di “Happy Summer”, non può fare a meno di riportarci agli ultimi giorni dell’estate lasciando sollevare un velo di profonda malinconia.

L’autunno ha varcato le porte in queste ore e gli utenti sono felici di poter assistere a un momento che ricorda loro la bella stagione nella maniera più dolce e inattesa possibile.

“Come spiego a mia mamma che voglio un elefante ora?“, risponde un utente – tra i commenti – riferendosi con ironia al “disordine” creato, in soli pochi istanti, dal piccolo elefantino.

Dopo essere riuscito nel suo intento ed aver giocato fino all’esaurimento delle sue forze, il cucciolo di elefante vede finalmente la sua mamma raggiungerlo. Ma – come momento più comodo dell’Intero aneddoto – l’elefantino crollerà proprio sul più bello: scegliendo di schiacciare un meritato pisolino proprio nel terreno dapprima destinato ai giochi. L’espressione della sua mamma accanto al suo cucciolo ha ricevuto, dallo scorso 6 giugno, oltre 600mila apprezzamenti.