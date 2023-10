Un cucciolo di elefante ha conquistato tutti gli utenti di TikTok per il suo comportamento in quanto voleva a tutti i costi il latte.

Gli elefanti sono i più grandi mammiferi che vivono sul nostro pianeta, ma non c’è da avere paura in quanto sono molto mansueti e sono completamente erbivori. Ci sono diverse specie, dall’elefante asiatico a quello africano, e i cuccioli, quando nascono, sono davvero adorabili. Parleremo proprio di un cucciolo di elefante, infatti, che è diventato protagonista di un video molto divertente diffuso sui social. Lui è affamato e vuole a tutti i costi il latte e quello che fa per ottenerlo è incredibile. Conosciamo meglio questa meravigliosa creatura e i dettagli del suo comportamento simpatico e buffo.

Vuole il latte a tutti i costi: cucciolo di elefante conquista TikTok

Il profilo @sahihoffical ha pubblicato un video su TikTok il cui protagonista è un bellissimo cucciolo di elefante . Si trova in un negozio e davanti a lui c’è un ragazzo che sta preparando un biberon. L’animale è molto impaziente di ricevere il suo pasto e si mette a scalpitare e a fare dei gesti che hanno scatenato le reazioni degli utenti.

Per prima cosa si avvicina andando a sbattere sugli oggetti esposti nel negozio, poi, non riesce a stare fermo e con la proboscide cerca di prendere prima l’acqua e poi il latte facendolo versare sul tavolo. Il ragazzo, infatti, glielo nega ma non per cattiveria, ma perché glielo sta preparando come si deve.

L’elefantino non capisce che presto arriverà e inizia a chinarsi e a fare dei lamenti dolcissimi e molto buffi. Sembra implorare il ragazzo di dargli da mangiare come se non mangiasse da una vita. È evidente, però, che si tratta di un animale ben accudito e che sta facendo un po’ il furbetto.

Vi aspettiamo sul nostro nuovo canale TELEGRAM con tanti consigli e novità

Ad ogni modo, quando il biberon è pronto, il ragazzo glielo dà molto volentieri e l’elefante sembra essere al settimo cielo. Il suo chinarsi e sbattere le orecchie hanno funzionato: ecco che arriva il pasto. In pochissimi secondi lo beve tutto.

Dopo la poppata si può vedere come l’elefantino sia molto contento e felice muovendo la sua proboscide avanti e indietro, a destra e a sinistra.

@sahihoffical Baby elephant want milk🥰 #fy #fyp #fypシ #elephant #want #milk #viral #foryou #sahihoffical ♬ Originalton – Sahih 🫵🏽

Questo video ha riempito di tenerezza tutti gli utenti che hanno lasciato un cuore, una reazione o un commento. Sono tante le visualizzazioni e le ricondivisioni di questa scena che sembra non avere nulla di diverso di una mamma che allatta il suo bambino.

Gli elefanti piccoli hanno necessità di bere il latte della loro mamma perché serve per il loro sviluppo. Chiederlo è nel loro istinto. Poi, da adulti diventano erbivori e mangiano grandi quantità di rami, foglie, erba, cortecce di alberi e frutta.

Sono animali enormi ma di una straordinaria intelligenza e di un’ottima memoria. Chissà se questo piccolino si ricorderà di essere riconoscente con il ragazzo che si è dato tanto da fare per preparargli un succoso biberon e nutrirlo in quel modo.