Non si conosce quale sia esattamente il suo passato, né la sua provenienza. Eppure le immagini che hanno finora documentato la solitaria presenza di un cucciolo di cane, mentre cerca riparo dal maltempo all’interno di uno schermo televisivo, abbandonato – come lui – a se stesso, non hanno potuto fare a meno di scuotere l’animo di migliaia di persone.

Un cucciolo di cane vive al riparo nella TV abbandonata: la toccante clip diventa virale

C’è chi avanza l’ipotesi che l’indifeso fido possa essere da sempre stato un cagnolino randagio. Nel mentre la telecamera di un passante immortalata il cucciolo mentre si rifugia tristemente dalla pioggia. Il piccolo abbandona il ciglio della strada circondato da rifiuti per entrare in quello che è ormai il suo nido di fortuna.

“Aiutatelo, per favore“, scrive un utente tra i numerosi commenti dopo aver visualizzato il commovente contenuto. Le immagini provengono dal Sud America. La zona di riferimento, pur non essendo indicata con specificità, pare sia una località adibita a baraccopoli anche per alcuni abitanti del posto.

Quello che assomiglia a un tenero Barboncino o un affine esemplare di Cockapoo, sta inoltrando un evidente richiesta di aiuto a colui che l’ha sorpreso durante il suo ingresso nel televisore senza schermo, tra i rifiuti.

Sull’adozione del Cockapoo, ad esempio, per chi fosse intenzionato a conoscere quali siano le fondamentali accortezze da riservare a a questa razza di quattrozampe, pare sia importante tener conto del suo stile di vita. Il Cockapoo – essendo un incrocio tra un Barboncino e un Cocker – ha innanzitutto bisogno di una compagnia all’altezza della sua dolcezza e vivacità. E, pur non richiedendo cure troppo impegnative per la sua toelettatura, è uno dei cani che potrebbe invece soffrire più di molti altri nel restare per un lungo periodo di tempo in isolamento.

La clip del cucciolo è stata condivisa su TikTok dall’utente @fiorelina2020. Il video – pubblicato nel mese di aprile – ha ricevuto 39mila apprezzamenti e totalizzato milioni di visualizzazioni sulla piattaforma social. Moltissimi gli utenti che chiedono informazioni sul pelosetto, preoccupandosi per il suo presente e desiderando per lui un futuro migliore, finalmente lontano da quella discarica in cui, chissà da quanto tempo, vi è stato abbandonato. Si spera, dunque, in una sua pronta cura e adozione.