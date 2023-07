Cucciolo di cane si incastra nella ringhiera e resta sospeso nel vuoto

Paura per un cucciolo di cane rimasto sospeso nel vuoto: in assenza dei suoi umani si incastra nella ringhiera e chiede aiuto ai passanti.

Il 4 luglio scorso una squadra di Vigili Del Fuoco operativa nel Comune di Vercelli ha ricevuto una segnalazione riguardate un piccolo cagnolino rimasto incastrato nelle grate della ringhiera del proprio balcone. Sospeso nel vuoto, il povero cucciolo di cane stava rischiando la vita all’esterno di un’abitazione situata in via Pitagora. Le autorità si sono precipitate sul luogo della segnalazione per soccorre il cagnolino. Il fido era da solo in casa e – nonostante i tentativi di raggiungerlo da parte di alcuni residenti del posto – nessuno avrebbe potuto aiutarlo dall’interno.

I vigili del Fuoco intervengono per salvare il cucciolo di cane incastrato alla ringhiera: era sospeso nel vuoto

Più di una squadra si sarebbe recata verso l’abitazione nel Comune piemontese, in via Pitagora, riuscendo a raggiungere – nel minor tempo possibile – il balcone posto al terzo piano dell’abitazione privata. I Vigili del Fuoco – per riuscire a recuperare il cagnolino – si sono serviti di un’autoscala posizionata al di sotto del balcone dove si trovava il cucciolo in pericolo. L’intervento dei Vigili del Fuoco è stato documentato con delle immagini condivise in rete attraverso il profilo Facebook ufficiale del “Comando Vigili del Fuoco Vercelli”.

L’episodio che ha visto il cucciolo di Dalmata rischiare la propria vita, dopo essere accidentalmente rimasto bloccato tra le sbarre dell’inferriata del balcone al terzo piano, si sarebbe verificato intorno alle ore 11 del mattino. Il Dalmata era molto spaventato quando è stato raggiunto e fortunatamente tratto in salvo illeso dai pompieri. Sul posto è giunta anche una pattuglia di agenti della Polizia Locale per verificare che tutto stesse procedendo in sicurezza. Gli agenti – data l’assenza in casa, in quel momento, dei proprietari del cucciolo – hanno provveduto ad avvisarli affinché potessero tornare a recuperare il pelosetto.

In attesa della riconsegna ufficiale alla famiglia del piccolo Dalmata, il pelosetto è stato affidato alle cure di una vicina di casa offertasi per provvedere al cucciolo finché i suoi genitori umani non fossero rientrati. Nonostante sia più gettonato il recupero di animali da parte dei Vigli del Fuoco, a volte sono gli stessi pelosetti a intervenire in caso di emergenza salvando la vita a umani in difficoltà.

Nel pomeriggio del 4 luglio, grazie alla collaborazione – per la diffusione in rete della notizia – di “Interventi Soccorso Tecnico Urgente” e del “Comando Vigili del Fuoco Vercelli” si è potuto inoltre assistere alla gioia scolpita sui volti dei soccorritori. I Vigili del Fuoco hanno provato una grande gioia nel vedere il cagnolino finalmente in salvo. Placatesi anche tutte le preoccupazioni di coloro che avevano notato il cucciolo in pericolo, segnalando l’accaduto alle autorità locali, si è potuto festeggiare il tanto auspicato lieto fine e riconsegnare – al loro ritorno – il piccolo Dalmata ai membri della sua famiglia.