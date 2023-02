“Bellissimo” cucciolo di barboncino utilizzato come un oggetto per attirare l’attenzione dei partecipanti: la denuncia della “vergogna”.

L’AIDAA (Associazione Italiana Difesa Animali ed Ambiente) ha denunciato un atto vergognoso verificatosi in Italia, nel corso delle ultime settimane, ai danni di un indifeso cucciolo di barboncino. In vista delle festività pasquali 2023, il piccolo cane è stato utilizzato come un incentivo a partecipare in massa a un’estrazione della lotteria nel napoletano.

Sembra che ad accorgersi del sopruso, compiuto ai danni del pelosetto in questione, sarebbero stati inizialmente alcuni volontari dell’associazione AIDAA poco dopo essere venuti a conoscenza di alcuni post sospetti su Facebook ed aver effettuato consecutivamente i necessari controlli. La denuncia, una volta appurate le responsabilità del caso, avrebbe infine coinvolto i responsabili dell’organizzazione della lotteria coinvolta nelle indagini a Castellammare di Stabia.

L’idea di servirsi di un essere vivente, in questo caso di un barboncino, come di un oggetto da mettere in palio ai più fortunati sarebbe stato reputato come un atto “intollerabile“, in primis, dal momento che non si potrebbe conoscere – in tal modo – il destinatario che beneficerà di quella che si presenterebbe, a tutti gli effetti, come una clandestina adozione.

L’intera vicenda del cucciolo di barboncino esposto “come premio” in una vetrina pubblica si sarebbe presentata, dunque, allo sguardo attento dei volontari sul territorio come un’azione da fermare in ogni caso. Poiché rendeva impossibili i necessari controlli nell’affidamento dell’animale finalizzati a garantire ad esso i suoi diritti.

L’associazione animalista – visti i presupposti – ha dichiarato, successivamente, di aver presentato un esposto alla procura locale. Nel frattempo in molti sensibili alla notizia avrebbero invitato gli utenti sui social network a diffidare di simili iniziative dal principio. “Un solo numerino basta se sei fortunato e ti porti a casa un bellissimo cucciolo“: questa, infine, sarebbe stata la didascalia all’incriminata alla condivisione che aveva come obiettivo quello di pubblicizzare la lotteria “fai da te” e aperta a tutti.

Un’ulteriore clausola inserita nel regolamento della lotteria avrebbe inoltre proposto un’alternativa alla “vincita” del cucciolo di barboncino. Il più fortunato della lotteria avrebbe potuto scegliere se portare via con sé il quattro zampe oppure “barattare” il barboncino incassando un somma pari a cinquecento euro.