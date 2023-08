Cucciolo di 8 mesi solo e affamato abbraccia il suo salvatore

Il cucciolo di appena otto mesi ha passato le pene dell’inferno, ritrovandosi solo e affamato: quando viene salvato la sua gioia esplode.

Adottare e prendersi cura di un animale è una grande responsabilità e non è una scelta che va fatta a cuor leggero. Un quattro zampe ha bisogno di cure e di amore e non di stare relegato in giardino senza che nessuno gli dia cibo o una carezza. Un cucciolo di nome Bobbi ha passato l’inferno nei suoi appena 8 mesi di vita e adesso non smette di ringraziare i suoi salvatori.

Rimasto solo ed affamato, il cucciolo di 8 mesi sembrava spacciato

Si chiama Bobbi ed è un cucciolo di appena 8 mesi rimasto solo, anzi solamente con la fame, in quanto il suo proprietario non gli si avvicina mai. La sua prigionia, lo ha reso un cane triste. In questi otto mesi non ha mai ricevuto nessun trattamento medico, anche quando era malato.

Di recente, la malattia lo stava logorando, peggiorando sempre di più. Non solo era malato e soffriva la fame, ma aveva anche un infortunio alla zampa posteriore. Quando i volontari sono giunti nel luogo della segnalazione, il cucciolo era molto spaventato ma pieno di gratitudine, tanto che non riusciva a smettere di ringraziare i suoi salvatori con tanti bacini. Sapeva di essere ormai al sicuro e che l’inferno appena passato si trasformerà presto in ricordo.

Tuttavia non è un percorso facile da affrontare, infatti il cucciolo era sempre triste all’inizio. Il veterinario gli aveva diagnosticato anemia e diarrea, quindi oltre a soffrire molto, non poteva muoversi più di tanto. Tanto amore, cura, pazienza e pazienza, i primi risultati si sono iniziati a vedere. Dopo due settimane ere stato soccorso, Bobbi stava iniziando a migliorare: mangiava, dormiva e si faceva coccolare di più.

Dopo un mese, riusciva a camminare con più facilità, riuscendosi anche a fare un amico quattro zampe, con il quale ha iniziato a giocare ogni giorno. Anche se non completamente guarito, il viaggio di Bobbi non è che in ascesa. A distanza di 50 giorni sembra un cane totalmente diverso e cammina per strada sotto il sole caldo. La sua storia ha commosso tutto il web, il quale adesso spera possa trovare una famiglia amorevole e affidabile.