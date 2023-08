Cucciolo con la testa incastrata in un buco del muro: rischia grosso

Scopre che un cucciolo è rimasto con la testa incastrata in un piccolo buco all’interno del muro: il cagnolino rischia davvero grosso.

La generosità di un uomo che ha salvato un cucciolo di cane rimasto accidentalmente intrappolato all’interno del muro di un’abitazione diroccata ha riempito di gioia il cuore di numerosi utenti. Il cucciolo è stato ritrovato dall’uomo con le lacrime agli occhi. Il cagnolino, rimasto chissà per quanto tempo in quella scomoda e costretta posizione, soffriva a causa della sua condizione di immobilità e lamentandosi desiderava che qualcuno intervenisse al più presto per aiutarlo. L’uomo dall’animo gentile lo ha scoperto per caso e si è avvicinato al cucciolo tentando di rassicurarlo il più possibile. Prima di iniziare la sua eroica missione, l’uomo ha recuperato uno scalpello per riuscire a creare, nel minor tempo possibile, una valida via di fuga per il piccolo cagnolino che appariva terrorizzato.

Cucciolo resta con la testa incastrata in un buco del muro: il cane Sky rischia grosso

Come mostra la prima clip dell’episodio, condivisa da @alex_ferreira40, sul suo profilo TikTok, il cagnolino provava a dibattersi ad ogni colpo di scalpello, probabilmente spaventato dal rumore che provocava l’urto dell’arnese contro il muro. Ad ogni colpo l’uomo si è assicurato che i detriti, e i suoi stessi indispensabili movimenti, non ferissero il pelosetto rimasto intrappolato. Ciò nonostante il cagnolino non poteva fare a meno di mostrarsi intimorito da questa modalità di salvataggio, reagendo istintivamente a ogni impatto e provando a mordere il suo eroe che, però, comprendendo la paura del fido non si è ritratto dal suo obiettivo.

Pur non essendo un cane che ringhia, il pelosetto era particolarmente infastidito dal continuo battere del piccolo martello sullo scalpello per far cedere una parte del tunnel che lo costringeva a rimanere bloccato.

I tipici rumori che indicano lavori in costruzioni sono, infatti, uno dei suoni che danno fastidio ai cani di qualsiasi razza o età. A colpire l’attenzione del pubblico in rete, che ha assistito all’interno salvataggio del fido, sarebbe stata la reazione del cagnolino dopo aver compreso di essere libero di uscire dal buco.

Nei due filmati successivi, condivisi sempre su TikTok, si può assistere alla liberazione del fido. Il cagnolino, finalmente fuori pericolo, può felicemente correre via da quella che si era ormai trasformata nella sua prigione di cemento.

@alex_ferreira40 #amigodohomemcachorro #cao #solidariedade ♬ The Champion – Lux-Inspira

Il piccolo fido appare tra le braccia del suo eroe nell’ultima clip, inconsapevole che da lì a poco avrebbe avuto la fortuna di abbandonare per sempre la strada e di essere accolto nella sua nuova casa per sempre. Il cagnolino è stato infatti adottato dall’uomo che è accorso in suo aiuto. Il quale – una volta conclusasi l’adrenalina vicenda – ha deciso di affidargli il nome di Sky.