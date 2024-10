Cucciolo canta durante il viaggio sulle note della sua canzone preferita

È diventato virale il video di un cucciolo di Bulldog, Crowley, mentre ulula sulla sua canzone preferita durante un viaggio in auto. Mentre è appoggiato con le zampe anteriori sul sedile del passeggero, il dolce Bulldog mostra un incredibile talento musicale che ha stupito milioni di utenti online. Il filmato è stato condiviso su Instagram dall’account @Granny’s Den Resort, rivelando come la musica possa toccare gli animali e rivelare talenti sorprendenti.

Crowley, di cinque anni, vive a Dehradun, in India. Pochi giorni fa, mentre ascoltava la radio, è stata trasmessa “Enemy” degli Imagine Dragons, una canzone che il suo umano ama. Il cucciolo ha iniziato a ululare con entusiasmo, rendendo il momento speciale e divertente. Questo video ha catturato l’attenzione di molti, dimostrando che anche gli animali possono avere passioni musicali e che la musica può unire esseri umani e animali in modi inaspettati.

“Enemy”, pubblicata nel 2021, è diventata un successo, entrando nella top ten della Billboard Hot 100. La reazione di Crowley mostra quanto la musica possa influenzare le emozioni e i comportamenti, non solo degli umani ma anche degli animali. Ad esempio, gli animali domestici come i cani hanno un udito molto più sviluppato degli esseri umani e possono rispondere positivamente a melodie e suoni armoniosi. Le ricerche scientifiche hanno dimostrato che la musica ha effetti rilassanti sui cani, portandoli a sentirsi più tranquilli e felici, come nel caso di Crowley.

L’episodio con Crowley sottolinea l’importanza della musica nella vita degli animali e come possa avere un impatto profondo sulle loro emozioni. Questo video non è solo un momento divertente, ma un promemoria su come la musica riesca a connettere esseri di specie diverse, creando momenti di gioia e condivisione. Da questo punto di vista, Crowley non è solo un cucciolo che canta, ma rappresenta un esempio del potere universale della musica nelle vite di tutti gli esseri viventi.