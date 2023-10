Cucciolo arriva alla clinica ferito a prendersene cura c’è il gatto Rico

Un gatto di nome Rico si è preso cura di un cucciolo di poche settimane arrivato alla clinica veterinaria malato e ferito: la premura del felino nei confronti del piccolo micino ha commosso milioni di persone.

I casi di abbandono di cucciolate di gatti indesiderati sono diffusi in tutto il mondo. Sui social network ogni giorno vengono condivise storie e immagini di poveri quattro zampe allontanati dalle madri e lasciati soli in strada. Fortunatamente, in molti casi, questi piccoli vengono salvati e spesso affidati a genitori a quattro zampe adottivi. Non è insolito che i cuccioli orfani vengano adottati da gattine che hanno già i loro piccoli; a volte capita anche che gli orfanelli trovino mamme amorevoli appartenenti a una specie diversa dalla propria. A volte capita anche, seppur con meno frequenza, che i micetti vengano accuditi da padri adottivi. E proprio quest’ultimo è il caso di un piccolo felino di pochi giorni di vita che, arrivato alla clinica veterinaria malato e ferito, è stato sin da subito “adottato” da un gatto di nome Rico.

Il gatto Rico diventa il papà adottivo di un cucciolo malato: la premura del felino commuove il web

La storia dell’affettuoso gattino Rico è testimoniata da alcuni video condivisi sul profilo TikTok della clinica veterinaria che ospita i due felini, la Cabinet Vétérinaire Imrani, all’account social @Cabinet veterinaire imrani – vetimrani.

La clinica veterinaria Cabinet Vétérinaire Imrani si trova a Casablanca, città del Marocco occidentale situata sulla costa dell’Oceano Atlantico. Qui nei giorni scorsi è arrivato un bellissimo gattino di poche settimane di vita, dal manto arancione tigrato. Il piccolo, malato e debilitato, è stato subito ricoverato. Troppo piccolo per sopravvivere senza la madre e per essere già stato svezzato, il cucciolo ha trovato nel gatto Rico una fonte di coccole e… calore.

Non si ha, purtroppo, alcuna informazione sul micio dal manto bianco e arancione ospitato nella clinica, se non appunto il suo nome: Rico. I filmati condivisi su TikTok dai veterinari mostrano le cure amorevoli che il gatto Rico riserva al piccolo quattro zampe. Il micio è sdraiato sulla sedia e sta accudendo il cucciolo malato. Il gattino ha una flebo attaccata alla zampetta anteriore.

Il piccolo gattino dal manto arancione, grazie alle cure dei veterinari e all’affetto di Rico, si sta a poco a poco riprendendo. Uno dei video condivisi su TikTok mostrano infatti i progressi, seppur lenti, che il piccolo sta facendo. Subito dopo ogni visita, i medici riportano il felino al padre adottivo che lo attende con ansia fuori dalla porta.

La storia del gatto Rico e del micetto arancione offre un esempio ulteriore della sconfinatezza e purezza dell’amore che i genitori hanno per i figli, che siano propri oppure adottivi. (di Elisabetta Guglielmi)