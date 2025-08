Cuccioli salvati dai carabinieri cercano una nuova famiglia

Due cuccioli di cane in difficoltà sono stati salvati dai carabinieri nella località di Monte Cadelano a Villamassargia. I militari li hanno trovati vagabondare lungo la strada e, riconoscendo la situazione di pericolo, hanno prontamente intervenuto per recuperarli.

Portati in caserma, i cuccioli hanno ricevuto acqua, cibo e cure immediate, tra cui un trattamento antiparassitario. Successivamente, una visita veterinaria ha confermato che i cani non erano dotati di microchip, ma presentavano buone condizioni di salute.

I carabinieri hanno avviato la procedura di affidamento prevista dal Comune, in attesa che i veterinari dell’ASL si occupino della loro salute. Nel frattempo, i militari continueranno a prendersi cura dei cuccioli, offrendo loro un rifugio temporaneo fino a quando non troveranno una famiglia adottiva.