Cuccioli di leone al ristorante: è sfruttamento?

Un ristorante cinese ha suscitato un acceso dibattito dopo aver annunciato un’attività controversa: la possibilità di interagire con cuccioli di leone durante una pausa pomeridiana. Questa iniziativa ha attirato le critiche di numerose associazioni per la protezione degli animali, le quali la definiscono uno sfruttamento inaccettabile.

Il Wanhui, situato a Taiyuan nella provincia dello Shanxi, offre ai clienti un “tè pomeridiano” che include, oltre a varie portate, un momento di interazione con diverse specie animali, compresi cuccioli di leone, lama, tartarughe e cervi. Foto condivise sui social mostrano clienti che maneggiano i cuccioli come se fossero giocattoli. Il ristorante ha dichiarato che gli animali sono accuditi da “professionisti” in un luogo non specificato e non vengono tenuti sul posto.

Le organizzazioni animaliste, come PETA, hanno fortemente condannato questa pratica. Il vicepresidente Jason Barker ha sostenuto che separare i cuccioli dalle madri per divertire i clienti costituisce uno sfruttamento e non un intrattenimento. Inoltre, ha messo in guardia sui potenziali rischi per gli avventori, evidenziando che anche un giovane leone può essere pericoloso.

Il caso del ristorante Wanhui segue uno scandalo simile, in cui un hotel di lusso a Chongqing utilizzava panda rossi, specie a rischio d’estinzione, per svegliare i clienti. Dopo la diffusione della notizia, le autorità locali hanno chiesto la sospensione di attività di contatto ravvicinato con animali, richiamando le normative già in vigore dal 2018 che vietano tali pratiche. Nonostante le leggi, situazioni come queste continuano a emergere in contesti turistici poco regolamentati.