Cuccioli coraggiosi combattono contro un pericoloso serpente

Tre cuccioli di cane hanno dimostrato di poter divenire – a tutti gli effetti – dei coraggiosi alleati anche in rapporto a una situazione molto rivelatasi molto pericolosa per la loro incolumità. La squadra di cagnolini è accidentalmente entrata in contatto ravvicinato con la fisica minaccia di un rettile. Il serpente si trovava ad attraversare il loro territorio, a suo agio nel suo habitat, e ha catturato nel suo spirale uno dei piccoli. Lo scontro tra i quattro diversi esemplari è stato documentato da una telecamera mobile e poi condiviso in rete nelle scorse settimane.

I tre cuccioli correvano il rischio di essere stritolati dal pericoloso serpente, ma – nonostante la gravità della situazione – hanno risposto con coraggio al suo attacco, alleandosi nella maniera più imprevedibile. Più di un escamotage è stato utilizzato dai pelosetti – durante la loro “battaglia” – per riuscire a sopravvivere.

Il filmato inquadra l’episodio in medias res. Uno dei cuccioli, dal pelo arancio, è stato catturato dal serpente. Nel frattempo, la coppia di quattro zampe – rimasti in libertà – si dibatte contro il serpente e cerca in tutti i modi di tirar via il loro fratellino dalla stretta morsa del rettile.

La coppia di cuccioli ha mirato alla testa del serpente per riuscire a vincere la testardaggine del rettile, che sembrava non avere alcuna intenzione di mollare la presa. Dopo svariati tentativi i piccoli sono riusciti a liberare il loro fratellino e a vendicarsi del loro nemico trascinandolo sul terreno. Ad assistere alla scena, trionfante, – sul finale – anche la mamma dei tre cuccioli.

Per sfatare un rischio di tale portata è opportuno prestare molta attenzione quando ci si avventura nella natura in compagnia del proprio fido. Proteggere il cane dal morso del serpente è però – in questo caso particolare – un compito affidato al proprio genitore umano.

Nel video postato sei mesi fa su YouTube dal canale “OTV News English” gli utenti hanno potuto constatare come – nonostante le piccole dimensioni dei cuccioli e la loro tenera età – l’unione riesca a fare la forza anche in casi d’estrema pericolosità e di evidente svantaggio.