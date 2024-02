Cuccioli abbandonati con la coda tagliata: triste scoperta

Prima di lasciare questi cuccioli abbandonati, qualcuno ha tagliato loro la coda e li ha rinchiusi in una cassetta della frutta, i dettagli.

Non c’è mai fine alle crudeltà che alcune persone compiono su esseri indifesi come dei cuccioli di cane. Avuti tra le mani, probabilmente a seguito di una gravidanza indesiderata da parte dei padroni di una cagnolina, qualcuno ha deciso di abbandonarli. Non solo, ma prima di farlo hanno pensato bene di fare delle cattiverie inaudite tagliando loro la coda. La notizia si è sparsa in pochissimo tempo ed ecco qui di seguito tutti i dettagli di questo spiacevole episodio e che cosa è successo.

Cuccioli abbandonati con la coda tagliata: cosa è successo

Ci troviamo a Paterno Sant’Arcangelo, una frazione di Tramonti, sulla Costiera Amalfitana. Qualcuno di molto crudele ha deciso di lasciare su una strada una cassetta della frutta ben chiusa con ben 5 cuccioli all’interno. Avevano pochi giorni e, per fortuna, qualcuno li ha notati e ha fatto la segnalazione all’ENPA.

Il personale dell’associazione a tutela degli animali è intervenuto immediatamente e ha trovato questa cassetta con all’interno i cuccioli che piangevano disperati. Il pianto straziante ed acuto deve aver attirato l’attenzione delle persone e almeno una ha chiamato chi di dovere per poterli salvare.

I volontari hanno preso subito questi cagnolini infreddoliti, spaventati e molto deboli e li hanno portati dal veterinario per accertamenti. Erano debilitati, ovviamente, e come se non fosse bastato il crudele abbandono, hanno visto che ogni cucciolo aveva la coda tagliata. Perché un gesto simile?

Ad ogni modo, gli esperti hanno accudito i cuccioli facendoli mangiare, idratandoli, tenendoli al caldo e facendo i primi interventi necessari. Quindi, si parla di antiparassitari e vaccini.

Conosciamoli meglio

Tutti e 5 i cuccioli sono stati salvati e sono stati messi al sicuro con le cure adeguate. Quindi, conosciamoli un po’ più da vicino.

Sono 4 femmine ed un solo maschietto, sono nati da poco, quindi, avranno bisogno di un po’ di tempo prima di poter cercare e trovare una famiglia adatta a loro. Sono una futura taglia medio-piccola simil Setter.

I volontari hanno chiamato il maschietto Giulio, mentre alle femminucce sono stati dati questi nomi: Moon, Zoe, Gala e Hope. Li hanno presentati su Facebook, dove si può vedere la loro espressione triste per il trauma subito.

Tuttavia, adesso sono in mani sicure e trattati molto bene. Con il tempo riusciranno ad acquistare fiducia nelle persone e si spera di poter trovare per loro una casa e una famiglia che li ami per sempre come meritano.

Questi abbandoni sono frutto di accoppiamenti e gravidanze indesiderate dal momento che molte persone continuano a non sterilizzare i propri cani e a non accudirli e osservarli come si deve. Questa storia ha avuto un lieto fine, ma ce ne sono tante altre che purtroppo non hanno la stessa fortuna.