Cuccioli abbandonati a Napoli: il salvataggio emozionante

Un gruppo di cuccioli di cane abbandonati è stato trovato il 1 giugno 2025 a pochi passi da una strada a Napoli. Il recupero è avvenuto grazie alla segnalazione di alcuni cittadini e all’intervento del Nucleo Forestale dei Carabinieri. Gli agenti hanno rinvenuto i cuccioli all’interno di una scatola di cartone, in condizioni precarie e con evidenti segni di sofferenza.

Nonostante non ci fosse una scogliera o un pericolo diretto, la loro vicinanza alla carreggiata rappresentava un rischio per la loro incolumità. Attualmente, i cuccioli sono stati trasferiti al Parco Nazionale del Vesuvio e stanno bene. Le indagini non hanno ancora chiarito se fossero destinati a un traffico illegale di animali.

Dopo il salvataggio, alcuni dei cuccioli sono diventati protagonisti di un servizio televisivo nella trasmissione “Dalla parte degli animali”, volto a sensibilizzare l’opinione pubblica contro l’abbandono degli animali. L’appello ha lo scopo di combattere questo fenomeno sempre più preoccupante in Italia.

Elaborazione AI: StraNotizie.it

Fonte: www.amoreaquattrozampe.it