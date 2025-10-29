14.8 C
Cuccioli abbandonati a Cabras, verso una nuova famiglia

Da stranotizie
A Cabras si è verificato un nuovo episodio di abbandono di animali. Due cuccioli di cane sono stati lasciati di fronte all’hotel ristorante Sa Pedrera, lungo la strada provinciale 6. Questo caso si aggiunge a un precedente tristemente noto, in cui un cucciolo di pitbull è stato lanciato da un’auto e ha sofferto fino alla morte a Oristano.

Il Comune di Cabras ha reso nota la situazione, specificando che le forze dell’ordine hanno avviato le indagini per identificare i responsabili. La legge punisce severamente chi abbandona animali, prevedendo pene che possono includere fino a un anno di reclusione o sanzioni pecuniarie che variano da 5.000 a 10.000 euro. Se l’abbandono avviene su strada, come nel caso attuale, la pena aumenta di un terzo a causa del rischio di incidenti.

I cuccioli, di appena un mese, sono stati chiamati Nuvola e Orso. Sono stati già vaccinati e godono di buona salute. Attualmente, una persona si sta prendendo cura di loro, ma si cerca una famiglia disposta ad accoglierli e fornirgli l’amore e le attenzioni di cui hanno bisogno.

Chi fosse interessato a adottare uno o entrambi i cuccioli può contattare la polizia locale all’indirizzo email [email protected], utilizzando come oggetto “Adozione cucciolo” e indicando eventuali nomi di chi desidera accoglierli.

