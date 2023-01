Cucciola vive di stenti in una stazione, si avvicina a una donna

Una cucciola vive una vita fatta di stenti nei dintorni di una stazione di servizio, fino a quando una donna, alla quale lei si avvicina, si accorge di lei.

Il momento in cui la sfortunata cagnolina, di nome Lidia, e la vita di una giovane donna si incrociano segna per sempre il destino di quest’ultima. La cucciola era, fino a quel momento, abituata a sopravvivere in condizioni precarie abitando nei dintorni di una stazione di servizio in Ucraina. Un toccante filmato – pubblicato da “Love Furry Friends – Rescue Channel” – è riuscito a immortalare con interezza la magia del loro primo incontro.

Cucciola vive di stenti in una stazione di servizio, finché si avvicina a una donna – VIDEO

Nella lunga clip si scorge dapprima la reazione della triste pelosetta alla vista della ragazza, quanto – poco più tardi – la loro emozionante interazione, fino a giungere alla scoperta di quello che sarà il definitivo cambiamento delle abitudini della dolce cagnolina.

La piccola e indifesa Lidia – che nient’altro avrebbe chiesto, ai numerosi passeggeri della stazione, se non un po’ di amore – ha soltanto due anni di vita e stando alle testimonianze degli abitanti del posto avrebbe da sempre frequentato la stazione, che rasenta l’autostrada locale, in solitaria cercando di attirare l’attenzione del prossimo con fare da vera giocherellona.

🐾💖 SEGUICI ANCHE SU: FACEBOOK | TIKTOK | INSTAGRAM | YOUTUBE | TWITTER 🐶🐱

Eppure, nonostante questa sua bellissima qualità espressiva, la cagnolina non avrebbe accolto nessuna proposta di essere adottata dai viaggiatori, rimanendo lì in estenuante attesa fino all’arrivo della donna. La ragazza, dopo averle dedicato alcune attenzioni e coccole ha notato che la cucciola avesse bisogno di essere visitata da un esperto del settore. Perciò l’ha fatta accomodare nella sua autovettura per portarla in una clinica veterinaria.

Dopo un completo check-up, il veterinario ha confermato la sua età e ha riconsegnato Linda alla sua futura padroncina. La giovane donna ha infatti deciso di adottare la cagnolina. La piccola è stata protagonista di una rilassante seduta a un salone di bellezza per pelosetti. In seguito alla messa in piega e alla rasatura del pelo Linda è stata accolta nella sua nuova casa dove ha potuto finalmente godere di un pasto tutto suo.

In conclusione la ragazza ha insegnato lei a passeggiare al guinzaglio e a perlustrare la città a lei fino a quel momento sconosciuta. Ora finalmente Linda ha molti giochi nel suo habitat ricreato appositamente per lei e un nido sicuro in cui abitare e sentirsi amata.