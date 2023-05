Cucciola non sa porre dei limiti e si ritrova in queste condizioni

Una cucciola non riesce a porsi dei limiti quando mangia le crocchette: il video mostra le condizioni della cagnolina dopo il pranzo.

Nelle loro prime settimane di vita i cuccioli richiedono un’attenzione costante. Basta distrarsi anche solo per un secondo perché i cuccioli scompaiono alla vista e combinino qualche pasticcio. Così è stato per una cagnolina di un paio di mesi di nome Olivia. A mostrare le condizioni in cui si è ridotta la piccola, che ha mangiato senza limiti non appena la sua umana si è allontanata per qualche minuto, è un video che, condiviso sui social network, ha ricevuto migliaia di visualizzazioni e commenti da parte degli utenti del web.

Le condizioni della cucciola dopo aver mangiato i croccantini mostrate nel video

Il filmato è stato condiviso dall’umana della cagnolina su Instagram sul proprio profilo social Brutus Master Zion (account @bulldogfbrutus).

La dolcissima cagnolina protagonista del filmato si chiama Olivia ed è una cucciola di razza Bulldog francese dal manto bianco e nero che vive insieme alla sua famiglia umana e al fratellino maggiore a quattro zampe di nome Brutus in Brasile.

La cucciola era da poco stata adottata dalla sua nuova famiglia quando è stato realizzato il filmato condiviso su Instagram. Per dare il benvenuto alla piccola Olivia i suoi umani avevano acquistato innumerevoli giocattolini e tantissimi pacchi di croccantini di diverse marche, lasciando numerose ciotoline sparse per la casa in modo da permettere alla cagnolina di abituarsi a mangiare da sola. Certo non si sarebbero aspettati che Olivia si sarebbe comportata in quel modo. Sono bastati infatti pochi minuti perché la quattro zampe divorasse tutte le crocchette che aveva trovato in giro senza porsi alcun limite.

Gli umani non hanno tardato a vedere i risultati dell’ingordigia della cagnolina: la piccola non riusciva neanche più a reggersi sulle zampette talmente aveva lo stomaco pieno. Le immagini della cucciola con il pancino rotondo hanno fatto impazzire il web, facendo comprendere agli umani di Olivia l’importanza di controllare i cuccioli in ogni secondo e di porre loro dei limiti.

I cuccioli trascorrono la maggior parte del tempo a dormire o a mangiare e spesso è proprio l’esigenza di dormire che li porta a interrompere la seconda attività, come dimostra un filmato diventato virale su TikTok in cui è possibile vedere proprio il momento in cui un piccolo Golden Retriever è sopraffatto dal sonno mentre sta bevendo il latte. A ricordare poi l’importanza di non perdere mai di vista i cuccioli è un altro video condiviso su TikTok che mostra i tentativi di una donna di ritrovare i tre micetti che ha perso di vista e che si sono allontanati nascondendosi dietro ai cuscini del divano. Come per il caso di Olivia, questi proprietari faranno maggiore attenzione in futuro a non lasciare soli neanche per un secondo i loro piccoli amici a quattro zampe. (di Elisabetta Guglielmi)