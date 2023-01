Cucciola di gatto tenta di salire sull’amaca per riposino: il risultato nel video

Fa impazzire il web il video di una dolce cucciola di gatto che tenta di salire su un’amaca per il riposino: il risultato dell’impresa è visibile nel filmato.

I cuccioli di qualsiasi specie, nei primi mesi (o anni) di vita, hanno bisogno di dormire molte ore. Quando la stanchezza è tanta hanno subito necessità di un riposino, ma a volte sarà la stessa stanchezza a portarli a sbagliare attività semplici o non riuscire in imprese più complesse ma già sperimentate con successo precedentemente. Così è accaduto a una dolcissima cucciola di gatto dal manto bianco e dalle chiazze nere, di nome Tiny, protagonista di un video che sta conquistando i cuori di tutto il web.

Riposino sull’amaca: la dolce cucciola di gatto tenta di salire ma cade dall’altro lato (VIDEO)

Il filmato è stato postato sulla pagina personale TikTok (@raianneferraz) dell’umana di Tiny, Raianne Ferraz. La ragazza ha comprato per la sua micetta un’amaca fatta all’uncinetto su misura per lei, sulla quale il felino ama schiacciare il suo riposino e rimanere sdraiata intere giornate a dondolarsi placidamente a pancia all’aria. Il problema è che non sempre è semplice salire sul lettino sospeso, soprattutto quando la stanchezza raggiunge livelli incontrollabili.

Oltre alla stanchezza, a rendere più difficile la salita sull’amaca è proprio il continuo dondolio della stessa. I tentativi di salire sul lettino e le cadute sono quindi abbastanza frequenti, tanto che l’umana di Tiny, Raianne, ha lasciato la registrazione del telefonino accesa davanti al lettino nella speranza di riuscire a riprendere uno di questi simpatici momenti.

@raianneferraz Tadinho do miúdo 🥺 #gato #gatofilhote #gatobebe #cat #catsoftiktok #catlover #frajola #rede ♬ Cats on Mars – Seatbelts

Gli sforzi costanti della dolce Tiny di salire sull’amaca vengono sempre alla fine ripagati: la micetta non ha alcuna intenzione di arrendersi e ritenta continuamente una nuova salita. Nella breve clip caricata su TikTok, però, la gattina dopo la caduta si accorge della presenza della telecamera che l’ha appena ripresa e la sua espressione è piuttosto eloquente. Anziché provare con un altro tentativo, Tiny si rialza prima con aria imbarazzata per quanto avvenuto e poi si allontana quasi con disappunto e rabbia per essere stata filmata. Sicuramente questo non avrà scoraggiato la cucciola dal ritornare subito dopo, magari in un momento di minore stanchezza, al suo adorato lettino dondolante. (di Elisabetta Guglielmi)