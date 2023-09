Cucciola abbandonata nel cassonetto della spazzatura per la sua disabilità

E’ stato un abbandono terrificante quello di una piccola cagniolina di appena due mesi trovata in un cassonetto della spazzatura abbandonata da tutti a causa della sua piccola malformazione.

E stata una scena orribile quella che una donna che stava gettando la spazzatura di è trovata ad osservare, la signora infatti ha sentito piangere e osservando attentamente ha notato una piccola cagnolina.

Cucciola abbandonata per la sua disabilità e lasciata a morire nella spazzatura

Gloucester Inghilterra una donna si è trovata ad osservare una scena terrificante all’intero di un cassonetto gettata come spazzatura c’era una dolce cagnolina indifesa.

La piccola successivamente chiamata Winnie di appena due mesi e una femmina di Welsh Springer Spaniel la cagnolina era stata abbandonata senza scrupoli tra i rifiuti e a prima vista si poteva notare subito l’estrema sofferenza che la piccola stava provando.

ovviamente la signora vedendola ha contattato le autorità che sono intervenute sul luogo del ritrovamento, e dopo i primi accertamenti veterinari si è compreso il motivo del abbandono della cuccioli.

La piccola aveva infatti una lussazione di una delle zampe che non era stata adeguatamente curata, non è chiaro se sia nata con questa malformazione o se sia stata causata dopo il parto quello che è chiaro è che non essendo stata curata si era creata una fusione ossea che rendeva impossibile camminare o appoggiarsi con quella zampa.

Il cane è stato quindi portato presso il rifugio per animali Cotswolds Dogs & Cats Home dove i volontari e i veterinari si sono prontamente occupati della situazione, esaminando con attenzione la cucciola e individuando le cure necessarie arrivando alla conclusione che il cane fosse stato abbandonato per mancanza di fondi per le cure da parte dei proprietari.

La cucciola proprio a causa delle mancate repentine cure infatti ha dovuto subire l’amputazione dell’arto. Nonostante la perdita della zampa la cagnolina ha affrontato l’amputazione e ora sta bene e sta imparando pian pian a muoversi su 3 zampe.

Attualmente la cucciola si trova in una casa temporanea dove sta ricevendo affetto e le cure necessari e alla sua completa guarigione non solo fisica ma anche mentale e si spera che nonostante la drammatica esperienza il Welsh Springer Spaniel di appena due mesi di nome Winnie possa trovare una casa per sempre dove sia amata e coccolata come merita.

Attualmente sono comunque in corso le indagini per decretare chi si sia macchiato di un atto così vile per assicurarlo alla giustizia .