“Non perdonerò mai che mio fratello Stefano sia morto tra dolori atroci, da solo, solo come un cane, pensando che la sua famiglia, che sempre c’era stata, lo avesse abbandonato”. Così Ilaria Cucchi sentita nel processo sui presunti depistaggi seguiti alla morte del fratello, che vede imputati otto carabinieri. Ilaria Cucchi, che ha ricostruito la vita di Stefano prima dell’arresto e la battaglia successiva per cercare la verità sulla morte, ha mostrato in aula la foto del volto del cadavere del fratello. “Il suo viso dopo la morte era qualcosa di agghiacciante, mi colpì l’espressione – ha ricordato – che raccontava la solitudine, il dolore, l’umiliazione”.

Fonte