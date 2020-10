“Quando vidi il rigo interamente sbianchettato sul registro dei fotosegnalamenti dissi al capitano Tiziano Testarmata che non si trattava di una mera irregolarità e che non bastava fare una fotocopia del documento ma bisognava sequestrare l’originale e mandarlo in Procura, anche per fare una perizia. Il rigo sbianchettato era del 16 ottobre e combaciava con il giorno di arresto di Stefano Cucchi: per me non c’era dubbio che sotto ci fosse scritto il suo nome”. Lo ha detto il maggiore Pantaleone Grimaldi, sentito oggi al processo sui depistaggi per il caso di Stefano Cucchi, deceduto il 22 ottobre 2009 sei giorni dopo essere stato arrestato per droga.

