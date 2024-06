CUBOT Kingkong 8 Smartphone Rugged 2024-10600mAh, 12GB+256GB Telefono Indistruttibile Android 13, 6.52″ HD+ Cellulare Antiurto, Torcia LED 5000LM, 48MP Cellulare Robusto, 4G Dual SIM/NFC/OTG/GPS

189,99€ - 159,99€

Descrizione prodotto

CUBOT Kingkong 8 – Illumina la strada, Alimenta la tua giornata!

MT8788 & 12GB RAM (6GB+6GB RAM Estesa) & 256GB ROM (fino a 1TB)

Batteria Dominant da 10600mAh – Resistenza oltre i limiti

Schermo Interno Immersivo da 6.52 pollici

Imbarcatevi in un’odissea visiva con il nostro ampio display HD+ da 6.52 pollici. Sia che stiate giocando o trasmettendo in streaming, questo schermo vi immerge in dettagli mozzafiato.

Fotografia Accattivante

Scatena il fotografo che è in te con una configurazione versatile della fotocamera:

Fotocamera principale da 48 MP per foto e video straordinari.Fotocamera Macro da 2MP per primi piani dettagliati.Fotocamera frontale da 16 MP per migliorare i vostri selfie.

Torcia a LED ultra-luminosa: illumina il tuo cammino, sempre e ovunque

Avventure robuste, è il compagno definitivo su cui contare

CUBOT Kingkong 8 Smartphone Rugged: Robusto Fuori, Potente Dentro

💾【Potenza Grezza & Stoccaggio Immenso】Alimentato dal processore octa-core MTK8788, con tecnologia di espansione della RAM che consente di espandere la RAM da 6GB a 12GB, CUBOT Kingkong 8 smartphone rugged offre la flessibilità, la convenienza e le prestazioni necessarie per gestire il multitasking intensivo, garantendo un’esperienza d’uso fluida. 256GB di memoria interna fino a 1TB. È possibile memorizzare tutte le foto e i video che si desidera con il telefono senza alcun compromesso.

🔋【Batteria Grande 10600mAh】CUBOT Kingkong 8 rugged smartphone con un’impressionante batteria da 10600 mAh, ridefinisce il significato di rimanere connessi, esplorare e conquistare i grandi spazi aperti. Garantisce un utilizzo prolungato senza la necessità di ricaricare frequentemente. Anche in ambienti difficili, offre la massima tranquillità. CUBOT Kingkong 8 smartphone si trasforma in un power bank per caricare altri dispositivi.

💡【Torcia LED Ultra-Luminosa da 5000 Lumen】CUBOT Kingkong 8 telefono indistruttibile offre una potente torcia a doppio LED sulla parte superiore, con una luminosità fino a 5000 lumen, per illuminare il buio più profondo. Sia che stiate attraversando la natura selvaggia o navigando nella notte, CUBOT Kingkong 8 telefono cellulare vi assicura che non sarete mai lasciati al buio. Illuminate la vostra strada, sempre e ovunque.

📱【Display HD+In-Cell da 6,52″】Lanciati in un’esperienza visiva con l’ampio display a fori da 6.52 pollici HD+ del CUBOT Kingkong 8 smartphone indistruttibile. CUBOT Kingkong 8 cellulare offre immagini più nitide e dettagliate, che non si limitano a un semplice scatto di vita, ma contengono anche i panorami. Assicura che ogni esperienza visiva sia presentata con colori straordinariamente vibranti e ricchi, che aumentano ulteriormente l’immersione.

💪【Costruito per gli Estremi】CUBOT Kingkong 8 smartphone antiurto ha un grado di protezione IP68/IP69K, resistente all’acqua, alla polvere, alle cadute e conforme alla certificazione MIL-STD-810H, per resistere a temperature estreme e condizioni difficili senza compromettere la funzionalità. Offre un’ottima soluzione per i lavoratori del settore edile, manifatturiero, dei trasporti e per gli appassionati di outdoor, ecc.

📸【Catturare i Momenti più Belli della Vita】CUBOT Kingkong 8 telefono cellulare indistruttibile è dotato di fotocamera principale da 48MP+fotocamera frontale da 16MP+fotocamera macro da 2MP. Liberate il fotografo che è in voi con una configurazione versatile della fotocamera. La fotocamera principale da 48MP è dotata di sensibilità alla luce e fedeltà del colore migliorate, per catturare texture e colori sorprendenti ogni volta che si scatta una foto.

💝【CUBOT Servizio Ufficiale】CUBOT offre 30 giorni di restituzione senza motivo, una garanzia di DUE ANNI, un’assistenza tecnica a lungo termine e un servizio clienti online attivo 24. Quando scegliete CUBOT, scegliete un’esperienza di acquisto sicura e un servizio clienti dedicato.