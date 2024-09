Cube Labs svincola azioni proprie dal lock-up per reperire nuove risorse

Cube Labs, un venture builder quotato su Euronext Growth Milan nella sezione Professionale EGM PRO, ha ricevuto l’approvazione da MIT SIM come Euronext Growth Advisor e da EnVent Capital Markets come Global Coordinator per procedere allo svincolo anticipato dell’accordo di lock up sottoscritto il 7 marzo 2023. Questo svincolo riguarda esclusivamente 56.250 azioni proprie, già possedute dall’azienda prima della quotazione, che rappresentano lo 0,31% del capitale sociale attuale.

La decisione di richiedere lo svincolo è strategica e mira alla cessione delle azioni in questione per raccogliere nuove risorse finanziarie. Queste risorse saranno destinate a supportare le attività della società e a rafforzare la sua struttura finanziaria e patrimoniale. La transazione avverrà sul mercato, permettendo a Cube Labs di ottimizzare il proprio capitale e investire in progetti futuri.

Cube Labs si sta quindi muovendo in una direzione che potrebbe migliorarne la solidità finanziaria, fondamentale per la sua crescita e per l’investimento in nuove opportunità. L’operazione di svincolo delle azioni rappresenta una modalità per capitalizzare sulla liquidità delle proprie partecipazioni e per meglio posizionarsi nel mercato.

L’iniziativa riflette un approccio proattivo da parte della società per adeguarsi alle dinamiche del mercato e per sostenere lo sviluppo e l’innovazione. Trasformare le proprie azioni in capitale è un passo cruciale per garantire che Cube Labs possa continuare a operare ed espandere le sue attività. Il fatto che l’operazione sia coordinata da istituzioni finanziarie di rilevanza come MIT SIM e EnVent Capital Markets evidenzia l’importanza e la considerazione strategica di questo passaggio.

In sintesi, il piano di svincolo di Cube Labs mette in evidenza la volontà dell’azienda di fare leva sulle proprie risorse per garantire sostenibilità e crescita nel lungo termine. La scelta di disinvestire parzialmente in azioni proprie per raccogliere capitali è una strategia comune tra le aziende quotate e testimonia un approccio pragmatico al miglioramento della situazione patrimoniale. Con questa operazione, Cube Labs si prepara a cogliere nuove opportunità di mercato, continuando a perseguire la sua missione di innovazione e sviluppo imprenditoriale.