Cube Labs, conclusa offerta in opzione. Sottoscritto il 12,35%

– Cube Labs, venture builder quotato su Euronext Growth Milan – Segmento Professionale EGM PRO, ha comunicato che si è conclusa l’offerta in opzione dell’aumento di capitale deliberato dall’assemblea straordinaria dei soci dello scorso 12 giugno 2024. Sono state sottoscritte 274.714 nuove azioni, corrispondenti al 12,35% delle azioni oggetto dell’offerta, per un ammontare pari a euro 604.370,80 euro. Tra i sottoscrittori anche l’azionista Keltinvest. L’oofferta dei diritti di opzione non esercitati sarà nelle giornate del 5 e 6 agosto 2024.

“I risultati dell’offerta in opzione sono sostanzialmente in linea con le nostre attese – ha detto l’AD Filippo Surace – L’operazione sul capitale è stata studiata non solo per gli azionisti esistenti ma anche per coinvolgere nuovi investitori attraverso l’offerta dell’inoptato e il collocamento privato da realizzarsi entro la fine del 2025″.