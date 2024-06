Cube Labs, assemblea approva aumento capitale da 5 milioni

– L’Assemblea straordinaria degli Azionisti di Cube Labs ha approvato un aumento di capitale sociale, in denaro e pagamento, in via scindibile, con diritto di opzione, per massimi Euro 5.000.000,00 comprensivi di sovrapprezzo, da eseguirsi entro e non oltre il 31 dicembre 2025, mediante emissione di nuove azioni ordinarie con godimento regolare, senza valore nominale espresso e aventi le stesse caratteristiche di quelle già in circolazione alla data di emissione.

L’Aumento di Capitale è offerto in opzione ai soci di Cube Labs, sulla base del rapporto di cambio che sarà definito dal Consiglio di Amministrazione.

L’Assemblea straordinaria ha conferito al Consiglio di Amministrazione ogni più ampio potere per definire i termini dell’Aumento di Capitale, ivi inclusi: la tempistica delle varie fasi dell’Aumento di Capitale, inclusa l’Offerta in Opzione, nel rispetto delle applicabili disposizioni di legge e del termine finale stabilito dall’Assemblea degli Azionisti; l’ammontare definitivo dell’Aumento di Capitale, nei limiti del controvalore massimo di Euro 5.000.000,00 comprensivo di sovrapprezzo; il rapporto di opzione e, conseguentemente, il numero massimo delle azioni di nuova emissione da emettere nel contesto dell’Aumento di Capitale; il prezzo di sottoscrizione di ciascuna delle azioni di nuova emissione, che sarà in ogni caso pari o superiore a Euro 2,20 comprensivi di sovrapprezzo.

Il management della Società, spiega una nota, ritiene infatti che tale prezzo minimo, che riflette un premio del 10% rispetto al prezzo iniziale di quotazione delle azioni pari a Euro 2,00, possa riflettere al meglio il reale attuale valore del titolo. Inoltre, tale prezzo minimo è allineato al prezzo di conversione dei warrants Cube Labs 2023-2025 della prossima finestra di esercizio, ai sensi di quanto previsto dal relativo regolamento.

Le azioni rinvenienti dall’Aumento di Capitale saranno azioni ordinarie di Cube Labs e saranno ammesse alla quotazione sull’Euronext Growth Milano – segmento Professionale, al pari delle azioni ordinarie della Società attualmente in circolazione.