Cuba invia medici in tutto il mondo mentre il sistema sanitario nel Paese è al collasso. Quello dell’invio dei sanitari all’estero è il più’ grande business del regime cubano che opprime la popolazione, alla quale ormai manca tutto. Ne parliamo con il dottor Henry Ferrante, medico specialista in medicina generale e oftalmologia, e Yuraimy Machado, attivista per i diritti umani a Cuba.