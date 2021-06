“Adesso,con Biden, gli Stati Uniti stanno stringendo ancor di più il cappio intorno al collo del blocco economico contro Cuba”. Lo afferma Aleida Guevara, figlia di Che Guevara e attivista della solidarietà cubana, oggi a Catania per un incontro pubblico organizzato dall’’Associazione di Amicizia Italia-Cuba’. Intervistata dall’AdnKronos, Aleida Guevara ricorda che “solo qualche giorno fa c’è stata un ulteriore sanzione, il blocco finanziario, perché vogliono impedire a Cuba di utilizzare i dollari. E’ facile capire le conseguenze di tutto questo – evidenzia la figlia del ‘Che’ – poiché, come risaputo, il commercio mondiale purtroppo avviene sopratutto con il dollaro. Addirittura -dice all’AdnKronos- vogliono anche sanzionare le banche che convertono per Cuba il dollaro con altre valute”.





Fonte