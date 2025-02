Cuba e la sua autenticità: un viaggio nel viaggio nell’isola più famosa del Mar dei Caraibi

Cuba è un’isola ricca di contraddizioni e bellezza. Ho visitato Cuba per la prima volta nel 2003, attratta dalla salsa, e ci sono tornata nel 2022 come tour leader. Il mio viaggio di 12 giorni mi ha permesso di esplorare l’Avana, Pinar del Rio, Vinales, la Baia dei Porci, Trinidad e altre località. Ogni luogo aveva la propria unicità e dignità, nonostante la sofferenza economica e politica dell’isola. Questo contrasto tra bellezza e difficoltà si riflette nei volti dei cubani, che mostrano resilienza e coraggio.

Il clima migliore per visitare è da gennaio ad aprile, mentre l’estate porta umidità e temporali, oltre al rischio di uragani. Per entrare servono un passaporto valido e un visto turistico. La moneta ufficiale è il peso cubano, ma c’è una forte richiesta di Euro, poiché i negozi sono divisi in categorie con prezzi diversi per cubani e turisti, generando povertà e mercato nero.

Le casas particulares, case private che offrono stanze, sono l’opzione migliore per un’esperienza autentica. Qui si vive immersi nella cultura locale. La scarsità di elettricità, carburante, cibo e medicine è pervasiva, ma i cubani si organizzano con creatività. La gentilezza della gente colpisce profondamente; piccoli regali possono scatenare emozioni immense, mostrando la gratitudine e la gioia per quel poco che possono ricevere.

In conclusione, visitare Cuba è un’esperienza unica che arricchisce il cuore e la mente, immergendosi in un mondo di musica, passione e meraviglia. Un viaggio indimenticabile lieto di scoprire la bellezza e la lotta quotidiana dei suoi abitanti.