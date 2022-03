Ana Mena ha fatto il colpaccio ed ha pubblicato per il mercato ispanico Cuando La Noche Arriba, versione spagnola di Duecentomila Ore.

Il singolo in spagnolo però, al di là della base musicale e di qualche frase tradotta alla lettera, non ha nulla a che vedere con il brano scritto da Rocco Hunt. Ed il risultato è decisamente migliore. Se al Festival di Sanremo ha cantato “quando la notte arriva / duecentomila ore / amarsi un’ora prima / poi lasciarsi andar”, in spagnolo ha completamente stravolto intonando “cuando la noche arriba / no importan las razones / vivo mi dolce vita / luego te dejo marchar”.

Ana Mena in Cuando La Noche Arriba ha tolto anche quel “m’ama, non m’ama, un fiore”, optando per un più romantico “cado nelle tue tentazioni”. Per il mercato spagnolo, infine, ha rimosso il cliché del “ragazzo di strada / pronti a farci male / vendendomi un’altra bugia” per un più sofisticato “non voglio promesse, né cielo, né stelle, o che mi vendi un’altra storia o un’altra bugia”.

Abbiamo il nuovo tormentone spagnolo.



Cuando La Noche Arriba | Testo

Sola, yo aquí te espero cenando sola

Entre palabras y miles de acordes

De canciones sin tiempo ni edad

Tengo tu sabor en la boca

Lima con vodka, pido otra copa

Beso tus labios, te estoy bailando

No quiero promesas ni cielo ni estrellas

Ni que me vendas un cuento más, otra mentira

Cuando la noche arriba

Caigo en tus tentaciones

America Latina

Un Cuba libre, amore

Cuando la noche arriba (Ah-ah-ah)

No importan las razones (Ah-ah-ah)

Vivo mi dolce vita (Ah-ah-ah)

Luego te dejo marchar (Ah-ah-ah)

Ah-ah-ah

Ah-ah-ah

Ah-ah-ah

Ah-ah-ah

La vida pasa y todo acaba

Y aquí te espero, desesperada

Cuando te alejas, pierdo la calma

Quizás te olvide por la mañana

Cuando la noche arriba

Caigo en tus tentaciones

America Latina

Un Cuba libre, amore

Cuando la noche arriba (Ah-ah-ah)

No importan las razones (Ah-ah-ah)

Vivo mi dolce vita (Ah-ah-ah)

Luego te dejo marchar (Ah-ah-ah)

Ah-ah-ah

Ah-ah-ah

Ah-ah-ah

Ah-ah-ah

Cuando la noche arriba

No importan las razones

Vivo mi dolce vita

Luego te dejo marchar



Duecentomila Ore | Testo

Sola, io ti aspetterò a cena da sola

In mezzo al fumo di mille parole

Di canzoni che non hanno età

Sulla pelle il tuo sapore

Non si muove

Siamo bravi a continuare

A farci male

Io che non cercavo un ragazzo di strada

Poi mi hai distratta

Vendendomi un’altra bugia

Quando la notte arriva

M’ama non m’ama, un fiore

America Latina

Un Cuba Libre, amore

Quando la notte arriva (ah ah ah)

Duecentomila ore (ah ah ah)

Amarsi un’ora prima (ah ah ah)

E dopo lasciarsi andar (ah ah ah)

È un’altra sera

Che se n’è andata

È questa attesa

Che è disperata

È l’aria fredda

Di una giornata

Così di fretta

Dimenticata

Quando la notte arriva

M’ama non m’ama, un fiore

America Latina

Un Cuba Libre, amore

Quando la notte arriva (ah ah ah)

Duecentomila ore (ah ah ah)

Amarsi un’ora prima (ah ah ah)

E dopo lasciarsi andar (ah ah ah)

Quando la notte arriva

Duecentomila ore

Amarsi un’ora prima

E dopo lasciarsi andar