14.5 C
Roma
mercoledì – 14 Gennaio 2026
Musica

CTM Festival Berlino musica sperimentale

Da stranotizie
CTM Festival Berlino musica sperimentale

Il CTM Festival torna a essere protagonista della vita notturna e culturale di Berlino dal 23 gennaio al 1 febbraio. Questo evento internazionale è dedicato alla musica sperimentale, contemporanea, elettronica e alle arti visive e si svolge in luoghi simbolo della capitale come il Berghain, il Radialsystem, l’Haus der Visionäre e la Daadgalerie.

L’edizione del festival si presenta con il motto “dissonate > resonate”, analizzando l’articolato dialogo tra dissonanza e risonanza. Il festival esplora l’interazione tra suono e conflitto, tra tensione e armonia, dove composizioni spettrali e frequenze irregolari creano un paesaggio sonoro che evoca la coesistenza di diverse realtà. Il tema di quest’anno spinge a esplorare gli spazi di transizione, dove le frequenze si incrociano, si scontrano e a volte si fondono creando risonanze condivise.

Il festival propone un programma che combina musica e performance sperimentali a un laboratorio artistico e una ricca sessione di dibattiti. Tra gli eventi di rilievo ci sono la prima mondiale della performance audiovisiva di “21s” di Emiddio Vasquez, che esplora il rapporto tra militarismo e la cultura club cipriota, e l’esibizione della coreana Tohal Kyna e della musicista berlinese Sara Persico, che uniscono “noise” e sperimentazione vocale. Il progetto “Disturbed Ground” affronta le conseguenze ecologiche della guerra in Ucraina, mentre altri artisti come Sarah Davachi e Kara-Lis Coverdale propongono performance audiovisive.

Il CTM Festival è un evento chiave della scena culturale berlinese, che ogni anno mette in evidenza artisti e artiste provenienti da regioni meno conosciute nel panorama della musica elettronica e sperimentale. Il festival, nato nel 1999, era originariamente incentrato sulla musica elettronica, ma nel tempo si è evoluto per accogliere una vasta gamma di generi. Oggi si svolge in dieci giorni e include workshop, installazioni artistiche e proiezioni, creando uno spazio di discussione sui recenti sviluppi artistici e tecnologici nella cultura musicale.

🔗 Per info su concerti e biglietti, visita TicketOne.

Articolo precedente
Gatti a Comabbio
Articolo successivo
Sicurezza informatica Italia
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.