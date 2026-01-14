CTM Festival Berlino musica sperimentale

Il CTM Festival torna a essere protagonista della vita notturna e culturale di Berlino dal 23 gennaio al 1 febbraio. Questo evento internazionale è dedicato alla musica sperimentale, contemporanea, elettronica e alle arti visive e si svolge in luoghi simbolo della capitale come il Berghain, il Radialsystem, l’Haus der Visionäre e la Daadgalerie.

L’edizione del festival si presenta con il motto “dissonate > resonate”, analizzando l’articolato dialogo tra dissonanza e risonanza. Il festival esplora l’interazione tra suono e conflitto, tra tensione e armonia, dove composizioni spettrali e frequenze irregolari creano un paesaggio sonoro che evoca la coesistenza di diverse realtà. Il tema di quest’anno spinge a esplorare gli spazi di transizione, dove le frequenze si incrociano, si scontrano e a volte si fondono creando risonanze condivise.

Il festival propone un programma che combina musica e performance sperimentali a un laboratorio artistico e una ricca sessione di dibattiti. Tra gli eventi di rilievo ci sono la prima mondiale della performance audiovisiva di “21s” di Emiddio Vasquez, che esplora il rapporto tra militarismo e la cultura club cipriota, e l’esibizione della coreana Tohal Kyna e della musicista berlinese Sara Persico, che uniscono “noise” e sperimentazione vocale. Il progetto “Disturbed Ground” affronta le conseguenze ecologiche della guerra in Ucraina, mentre altri artisti come Sarah Davachi e Kara-Lis Coverdale propongono performance audiovisive.

Il CTM Festival è un evento chiave della scena culturale berlinese, che ogni anno mette in evidenza artisti e artiste provenienti da regioni meno conosciute nel panorama della musica elettronica e sperimentale. Il festival, nato nel 1999, era originariamente incentrato sulla musica elettronica, ma nel tempo si è evoluto per accogliere una vasta gamma di generi. Oggi si svolge in dieci giorni e include workshop, installazioni artistiche e proiezioni, creando uno spazio di discussione sui recenti sviluppi artistici e tecnologici nella cultura musicale.