ROMA – Non erano cento, ma sono solo una trentina i fascicoli aperti al Csm per via delle chat di Palamara. Di 17 si conosce anche lo stato, mentre “un numero analogo” è ancora da analizzare. E non ci saranno, come avevano chiesto Unicost e Magistratura indipendente, delle “linee guida” per valutare i singoli casi. Perché, come dice la presidente della prima commissione Elisabetta Chinaglia – toga di Area, giunta al Consiglio dalla presidenza del tribunale di Asti, piglio deciso e nessun contatto con la stampa – le linee guida “non sono necessarie” in quanto tutto è già scritto nelle norme che regolano il lavoro del Csm sulla materia.

E quindi, dice espressamente la Chinaglia, “non si può imporre alla commissione di decidere anticipatamente su come decidere su singoli casi concreti”. Per chi non l’avesse capito Chinaglia, motivando il suo netto no, aggiunge: “Si vorrebbe forse che la commissione facesse un decalogo delle singole condotte? Mi pare inaccettabile, perché queste non sono linee di indirizzo, ma valutazione dei singoli casi”. Una valutazione ovviamente preventiva, una sorta di gabbia interpretativa delle condotte, che anziché semplificare il lavoro del Csm, lo complicherebbe. È lo stesso dibattito che, un mese fa, ha affrontato l’Anm decidendo di bocciare l’idea delle linee guida. Mentre era stato il procuratore generale della Cassazione Giovanni Salvi, il 22 giugno dell’anno scorso, a stabilire delle linee di indirizzo preventive per orientare il complesso lavoro disciplinare dei suoi sostituti

La richiesta di Mi e Unicost viene bocciata – finisce con 14 voti contrari, 4 a favore e 6 astenuti, tra cui anche le due firmatarie della richiesta, cioè le togate di Mi Paola Braggion e Loredana Miccichè – ma resta agli atti la reazione ferma della Chinaglia. Che definisce “inaccettabile” la richiesta di linee guida, perché questo si risolverebbe nella “valutazione dei singoli casi, ossia aspetti che rimangono nella sfera di discrezionalità del giudizio in relazione allo specifico caso concreto”. Senza fare sconti a chi ha chiesto le linee guida Chinaglia ribadisce più volte che i criteri con cui affrontare i casi “sono dati dalla norma primaria e dalla giurisprudenza in materia”. Aggiunge la togata di Area che “le previsioni della circolare sono chiarissime e dettagliate, confortate da costante prassi applicativa”.

Comunque il caso Palamara non finisce di stupire. Soprattutto sul piano delle effettive conseguenze sulla carriera delle toghe che per molti anni hanno interloquito via chat con l’ex componente del Csm e in particolare, tra il 2017 e il 2018, presidente della quinta commissione del Consiglio che nomina i capi degli uffici. Quindi una posizione strategica rispetto ai colleghi. Ma proprio l’esame dettagliato delle chat rivela che le conseguenze sul piano disciplinare, affrontate dalla procura generale della Cassazione e poi, in caso di effettiva incolpazione, inviate al Csm, e su quello deontologico dei trasferimenti d’ufficio, portano a numeri molto bassi.

Finora, da piazza Cavour, si contano una trentina di disciplinari avviati, mentre dalla prima commissione del Csm, titolare per i soli casi di incompatibilità ambientale nell’ambito del proprio ufficio, secondo i dati forniti da Elisabetta Chinaglia, parliamo allo stato di 17 casi. Come vedremo siamo decisamente lontani da quel numero – un centinaio – che a metà gennaio, sempre al Csm, aveva ipotizzato in plenum il laico di Forza Italia Alessio Lanzi.

La situazione, a oggi, nella prima commissione è la seguente, per come la spiega la stessa Chinaglia: “Diciassette i casi aperti dalla precedente commissione che l’attuale commissione sta trattando. E ne sta vagliando altri, ma saranno pochissimi, ossia al massimo un numero analogo”. Una quindicina. Quanto ai 17 casi già affrontati invece per tre è stata chiesta e ottenuta dal plenum l’archiviazione preliminare, per altri due è terminata l’istruttoria preliminare, è stata deliberata l’archiviazione e sono in corso di redazione le proposte di archiviazione. Per due casi è in corso l’istruttoria preliminare. Per quattro casi le pratiche sono state sospese perché le stesse toghe si trovano sotto inchiesta disciplinare. Un caso andrà al plenum con la richiesta di trasferimento d’ufficio. Per cinque infine l’istruttoria è in corso.