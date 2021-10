“E’ da anni che si parla di riforma della Giustizia e con essa di riforma del Consiglio Superiore della Magistratura. Dopo tanto discutere sembra che questo argomento “bruci” al solo pensiero, rendendo ogni proposta una velleità. E’ giunto il momento di dare valore alla Magistratura dei meriti, a quei Giudici che conoscono il sacrificio e la responsabilità del loro lavoro a cui dedicano ogni energia”. Così in una nota Meritocrazia Italia. “E’ sempre stato errato l’assunto per cui la riforma del Csm sarebbe volta ad indebolire l’Organo Giudiziario – spiega – . Non è così e non deve essere così. Andrebbe valorizzata la carriera del Magistrato, non come esaltazione del curriculum da parte dei propri colleghi, ma attraverso dati non confutabili, quali ad esempio la percentuale di riforma dei propri provvedimenti (per la magistratura giudicate) ovvero la conferma della condanna dei presunti rei (per quella inquirente)”.





