“Dura lex, sed lex. Le regole e i principi vanno applicati al di là delle persone. Naturalmente, massima stima nei confronti di Davigo, del ruolo prezioso che ha svolto da magistrato, e poi da consigliere della magistratura, nel difendere l’autonomia e l’indipendenza della magistratura, spesso sotto attacco da parte della politica, ma d’altra parte sarebbe stato contrario ai principi di rappresentanza del Csm, e direi anche incomprensibile per i cittadini, che, superata l’età pensionabile, un membro del Csm rimanesse al suo posto non essendo più magistrato e occupando un posto da componente togato, né poteva trasformarsi in componente laico. Credo, dunque, che quella del plenum del Csm sia stata una decisione corretta e più che legittima”. A dirlo all’AdnKronos è l’ex magistrato Antonio Ingroia.

