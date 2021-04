Archiviazione al Csm per il procuratore nazionale antimafia, il magistrato napoletano Federico Cafiero de Raho.

Nessun “appannamento” della “credibilità professionale e personale” per il vertice della Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo. Stesso esito che aveva chiuso, il giorno prima, analoga pratica aperta anche per il procuratore capo di Milano, Francesco Greco.

Finisce così per i due big , come era nelle previsioni, la valutazione (in Prima commissione e poi in Plenum) delle chat intercorse con Luca Palamara, l’ex pm romano, già al vertice della Associazione nazionale magistrati ed ex leader della corrente di centro Unicost rimosso dall’ordine giudiziario e sotto procedimento a Perugia per corruzione in atti giudiziari. Per Cafiero de Raho sono stati 18 voti a favore, uno solo contro (Sebastiano Ardita, togato di Autonomia e Indipendenza), e 4 gli astenuti (i laici Donati, Benedetti, Cavanna e Gigliotti).

Al centro dei contatti esaminati, la corsa per il posto di Procuratore capo a Napoli: Cafiero vi concorreva insieme con il collega Giovanni Melillo (poi nominato). Già per la Prima commissione che aveva proposto all’unanimità l’archiviazione, era emerso dal complessivo tenore delle conversazioni “che il dottor Cafiero faceva riferimento alla propria volontà di non revocare la domanda per l’incarico di Procuratore della Repubblica di Napoli, nonostante il contrario avviso del dottor Palamara, che evidentemente aveva tentato di convincerlo a quella scelta”.

E dall’esame della pratica si concludeva che, per il loro il tenore, le conversazioni erano “prive di qualsivoglia considerazione denigratoria degli altri aspiranti o di riferimenti ad ingerenze nelle scelte consiliari in relazione ad appartenenze associative”.

Per Cafiero de Raho, quelle conversazioni non hanno dunque incrinato autonomia e indipendenza della funzione, in occasione dell’assegnazione di due incarichi direttivi per i quali lui stesso concorreva. Né , sull’altro versante esaminato, affiorano “elementi per ritenere” che il provvedimento (in seguito revocato) con cui il procuratore nazionale estromise dal gruppo Stragi della procura Antimafia Di Matteo – a seguito di una intervista televisiva concessa dal pm antimafia di Palermo – sia attribuibile ad un’ipotesi di “improprie interferenze”. Quindi, per Di Matteo – pm antimafia e consigliere che non ha partecipato al voto in plenum – non ci fu una valutazione che potesse discendere da “impropri accordi” con lo stesso Palamara.