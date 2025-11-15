Csi Lecce: al via la nuova stagione sportiva inclusiva

Il Csi Lecce si prepara all’inizio della nuova stagione sportiva dopo mesi di pianificazione e impegno. Questo progetto, realizzato grazie alla dedizione dello staff tecnico e organizzativo, dimostra la capacità del comitato di unire sport, educazione e inclusione.

La stagione prevede diverse discipline, tra cui calcio, pallavolo, basket e padel. Recentemente si è concluso un apprezzato stage di danza, che ha coinvolto molti giovani atleti e appassionati, ampliando così l’offerta sportiva nella zona. Tra le novità più attese c’è il ritorno del campionato Under 14 di calcio femminile, che lo scorso anno ha avuto un notevole successo e, su richiesta generale, è stato riproposto per valorizzare il talento di bambine e ragazze della provincia.

Quest’anno, il Csi Lecce vuole continuare a dare spazio ai giovani, con un gruppo motivato e attento alle esigenze del territorio. La presidente Tondo esprime la propria soddisfazione per i risultati ottenuti, sottolineando come dietro ogni successo ci sia un team dedicato e appassionato. Il Csi Lecce è cresciuto grazie alla capacità di ascoltare le necessità locali e investire nelle persone. Questa nuova stagione segna un passo avanti nel percorso di promozione dello sport come scuola di vita e di valori, consolidando il ruolo del comitato come punto di riferimento per il movimento sportivo regionale.